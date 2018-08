Trods italiensk kaos: Vejdirektoratet regner med, at Storstrømsbroen står færdig til tiden To ud af tre italienske firmaer bag den nye Storstrømsbro har opgivet at være med i projektet. Men Vejdirektoratet mener, at det tredje italienske selskab alene kan bygge broen.

En ulykke kommer sjældent alene. Det må Vejdirektoratet sande.

Selv om der endnu ikke er sat et eneste element op på den planlagte nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster, vælter problemerne ned over det prestigefyldte milliardprojekt.

Først kom det frem sidste år, at to af de tre italienske firmaer, som skal bygge broen, Condotte og Grandi Lavori Fincosit (GLF), stod til at blive retsforfulgt i en stor korruptionsskandale i Venedig.

Så blev Condotte i januar i år smidt ud af et milliardbyggeri for de norske statsbaner efter økonomiske problemer med at betale underleverandører og entreprenørers regninger.

Derefter blev det andet italienske firma, GLF, fyret fra et milliardbyggeri af en tunnel mellem Italien og Frankrig efter flere politisager og sikkerhedsproblemer.

Så gik Condotte i juli konkurs - og senest har GLF fået 180 dage til at overbevise de italienske myndigheder om firmaets økonomis robusthed. Ellers vil det også være tvunget til at begære sig konkurs.

Satser på italiensk firma

Den ansvarlige projektdirektør i Vejdirektoratet, Erik Stoklund Larsen, erkender, at det er en »kedelig udvikling«.

Alligevel fastholder han, at det tredje italienske firma i konsortiet, Itinera, kan gennemføre byggeriet af Storstrømsbroen - og at det vel at mærke kan overholde tidsplanen, så den cirka fire kilometer lange bro er klar til biltrafik i 2022 og jernbanetrafik i 2023.

»Vi er trygge ved Itinera, som er et godt og veldrevet firma. Og selv i lyset af det, der er sket, holder vi tidsplanen. Selvfølgelig har der været et par måneders forsinkelse som følge af problemerne, men det kan indhentes under byggefasen«, siger Erik Stoklund Larsen.

Nu står Itinera med 99,98 procent af kontrakten på at bygge Storstrømsbroen, mens de to andre firmaer er nedskrevet til 0,01 procent af kontrakten, som har en værdi af 2,1 milliarder kroner.

Fortryder du, at I underskrev en kontrakt med det italienske konsortium?

»Nej, det gør jeg ikke. Vi bliver nødt til at se på de firmaer, der er i markedet, fordi den her type arbejde ikke er noget, som alle og enhver kan gøre«.

Det italienske konsortium vandt opgaven med Storstrømsbroen foran tre konkurrerende grupper - herunder et konsortium med deltagelse af danske Per Aarsleff og Rambøll.

Kritik af Vejdirektoratet

Fagbladet 3F har gennem flere måneder skrevet om de italienske firmaer Condotte og GLF's økonomiske problemer og anklagerne om korruption - og har især haft fokus på, at Vejdirektoratet ikke grundigt har undersøgt de italienske firmaer.

Men projektdirektør Erik Stoklund Larsen mener, at Vejdirektoraret har været bundet af EU-reglerne for udbud.

»Vi gør, hvad vi kan for at få klarlagt de ting, og vi har også været i kontakt med de italienske myndigheder. Men vi skal overholde EU's lovgivning om udbud, og vi kan ikke lægge noget til grund, før firmaerne er dømte ved en retssag, og det kan tage årevis. Sådan er udbudsreglerne skruet sammen, og det må vi forholde os til«, siger Erik Stoklund Larsen.

Projektdirektøren erkender dog, at tumulten om de italienske firmaer har fået Vejdirektoratet til at kræve ekstra økonomiske garantier fra konsortiet.

I forvejen havde direktoratet en garanti på 15 procent af kontraktsummen, og nu har direktoratet fået en yderligere garanti på 8 procent fra Itineras moderselskab, så den danske stat kan kræve op til 23 procent af kontraktsummen til dækning af omkostningerne, hvis Itinera ikke kan løse opgaven med at bygge broen.

»Garantien skal jo stå mål med de risici, som vi løber. Spørgsmålet er, hvad det koster os at samle stumperne sammen og få tingene skruet sammen i et nyt udbud, så vi holdes skadesløse, hvis firmaet økonomisk kollapser«, siger projektdirektøren.

Udvidelse af havn

Han fremhæver, at projektet nu kører som planlagt.