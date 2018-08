USA og Kina øger atter toldafgifter mod hinanden Handelskonflikten mellem USA og Kina er endnu engang optrappet med indførslen af nye toldafgifter.

USA har torsdag morgen dansk tid indført yderligere toldafgifter mod Kina, som det tidligere er blevet varslet.

Dermed er den første runde af øgede toldsatser gennemført, som USA's præsident, Donald Trump, har varslet mod Kina. Der er samlet set tale om toldsatser på kinesiske varer til en værdi af 50 milliarder dollar.

Gennem flere måneder har en handelskrig været under optrapning mellem de to lande.

USA tilføjer stigninger af tolden på varer fra Kina til en værdi af 16 milliarder dollar.

Kina har varslet en umiddelbar modreaktion. Og blot en halv time senere har Kina fulgt trop og indført tilsvarende toldafgifter på amerikanske varer til en værdi af 16 milliarder dollar.

Det kinesiske handelsministerium oplyser i en pressemeddelelse, at Kina ser sig nødsaget til at fortsætte med at slå tilbage mod USA.

»Kina modsætter sig resolut dette og vil blive ved med at tage de nødvendige modtræk«, lyder det.

Men nok er nok, mener handelsministeriet. Derfor vil Kina nu sende en klage over den amerikanske opførsel til Verdenshandelsorganisationen (WTO), lyder det fra ministeriet.

Formålet med klagen er 'at beskytte den frie handel og de multilaterale systemer' og ikke mindst at 'forsvare Kinas egne retlige interesser'.

Parterne har tidligere på ugen meddelt, at der skal sendes en kinesisk forhandler til USA sidst i august for at genoptage handelssamtaler mellem de to lande.

Kinas vicehandelsminister Wang Shouwen, der også er repræsentant for internationale handelsforhandlinger, skal mødes med David Malpass, en embedsmand fra USA's finansministerium, fremgår det af en udtalelse.

Her skal de forsøge at lægge en dæmper på den handelskonflikt, der er taget til inden for de seneste uger.

ritzau