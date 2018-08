SAS øger resultat trods aflysninger og høje brændstofpriser »Det er et af de stærkeste resultater nogensinde i SAS' historie«, siger SAS' topchef, Rickard Gustafson.

Trods udfordringer med aflysninger hen over sommeren og høje brændstofpriser for SAS har det skandinaviske luftfartsselskab formået at øge resultatet i tredje kvartal. Det viser selskabets regnskab.

SAS' topchef, Rickard Gustafson, er meget tilfreds.

»Det er et af de stærkeste resultater nogensinde i SAS' historie trods øgede omkostninger til flybrændstof og operationelle udfordringer, siger topchefen i en kommentar til regnskabet.

Forventninger til hele året opjusteres til at være i den høje ende af det tidligere udmeldte.

SAS venter nu et resultat før skat og engangsposter på omkring to milliarder svenske kroner. Tidligere var forventningen 1,5-2,0 milliarder svenske kroner.

ritzau