FAKTA

Advokatundersøgelse

Berlingske Tidende afslørede i 2017, at Danske Banks estiske filial formodentlig havde deltaget i hvidvask.

Finanstilsynet kritiserede i maj Danske Banks ledelse for at have reageret for sent og for utilstrækkeligt på hvidvasken Bagmandspolitiet indledte i august en strafferetlig efterforskning af Danske Bank. Den estiske anklagemyndighed gjorde det i juli.

Danske Bank bad advokatfirmaet Bruun & Hjejle om at undersøge sagen og bebudede, at resultatet fremlægges i denne måned.

