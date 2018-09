Bundlinjen: Den globale økonomi er ikke klar til en ny krise

Finanskrisen i 2008 kom som en overraskelse. En af de ganske få, der ramte rigtigt i 2008, var den amerikanske økonom og nobelpristager Robert Shiller. Han havde i en årrække forudsagt, at boligboblen i USA ville briste, men han kom ikke med et årstal. Da spådommen gik i opfyldelse, var det bankernes totale fejlbedømmelse af risici i de i komplekse boliglån, som de solgte videre, der bragte det finansielle system tæt på en nedsmeltning, i dagene efter finansgiganten Lehman Brothers gik konkurs. Aktiemarkederne gik i sort, og finanskrisen udviklede sig hurtigt til en økonomisk krise.

Den næste krise kan ikke overraske på samme måde, for der er blevet talt om den i årevis. Der er mange bud på tændsatser, men som før 2008 er det svært at få en tidsangivelse. Blandt potentielle tændsatser er automatiseret computerhandel med aktier, hvor det er algoritmer og ikke mennesker, der træffer salgsbeslutninger. Det har allerede udløst helt kortvarige aktiekrak. Andre peger på risikoen for et sammenbrud i Kinas økonomi, som fylder meget mere i den globale økonomi i dag end for ti år siden. Helt aktuelt har udviklingslandene problemer, som kan vokse sig meget store. Listen er lang.

Krisen i 2008 begyndte i USA og bredte sig til resten af verden. Det behøver den næste ikke at gøre, for amerikansk økonomi har det lige nu godt. Men Donald Trumps ’America First’-politik øger risikoen for, at det går galt andre steder i verden, og at det ender med et selvmål for USA. Det handler især om tre elementer i Donald Trumps politik.

Det første element er skattelettelser, og de er allerede gennemført. Lavere skatter skubber til den økonomiske vækst i USA, og det er umiddelbart positivt. Men det kan føre til en højere rente, som bremser den globale økonomiske vækst, især fordi det rammer udviklingslande, der har lånt penge i USA.

Det andet element er importtolden, som har startet en handelskrig. Det er den alvorligste aktuelle trussel mod væksten i den globale økonomi. Det tredje element er dereguleringen af de finansielle markeder i USA, som er stik mod lærdommen fra finanskrisen i 2008.