Finansavis: Tysk storbank advarede Danske Bank om lyssky kunder Men også internt blev Dansk Vank advaret om mistænkelige kunder. Nuværende topchef, Thomas Borgen, blev ifølge Financial Times orienteret om høje overførsler i den estiske filial i 2013.

Den tyske storbank Deutsche Bank advarede Danske Bank om mistænkelige kunder i bankens estiske filial, der er centrum i en sag om hvidvask for milliarder.

I en stikprøve fandt Deutsche Bank kun en ud af ti kunder i Danske Bank, som den var tryg ved at have forretninger med. Det skriver Financial Times, der har sin viden fra anonyme kilder.

Deutsche Bank var frem til 2015 en af Danske Banks to samarbejdsbanker i Estland, men den tyske bank skar båndet på grund af de tvivlsomme kunder.

Det gjaldt særligt udenlandske kunder med bånd til Rusland og tidligere sovjetstater - blandt andet Moldova.

Deutsche Bank har selv været involveret i en sag om hvidvask for russiske kunder.

Banken måtte sidste år betale en bøde på fire milliarder kroner for at have hvidvasket 64 milliarder kroner i perioden 2012 til 2015.

Danske Bank blev ifølge Financial Times også advaret af den amerikanske bank JPMorgan om mistænkelige overførsler.

Danske Bank-sagen I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.

I 2013 sender en whistleblower en rapport til den daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland.

Samme år bliver Danske Banks topchef, Thomas Borgen, advaret om høje overførsler i Estland af samarbejdsbanken JPMorgan og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt har ansvar for den estiske afdeling.

I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland.

I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder.

Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

I august indleder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale kaldet bagmandspolitiet, en efterforskning af Danske Bank.

Danske Bank forventer at offentliggøre resultaterne fra den interne undersøgelse onsdag 19. september. Kilder: Berlingske, Financial Times, Wall Street Journal, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau. Vis mere

JPMorgan var ligesom Deutsche Bank samarbejdspartner med Danske Bank i en del af den periode, hvor hvidvaskningen skal være foregået.

Intern undersøgelse ventes onsdag

Hvidvasksagen strækker sig over årene 2007 til 2015. Berlingske Business har tidligere anslået, at der mindst er blevet hvidvasket for 53 milliarder kroner.

Men også internt blev banken advaret. Danske Banks nuværende topchef, Thomas Borgen, blev ifølge Financial Times orienteret om høje overførsler i den estiske filial i 2013.

Advarslen kom fra Lars Mørch, der på det tidspunkt var chef for Danske Banks internationale bankforretninger.

Han kunne fortælle, at aktivitetsniveauet i afdelingen i Estland fra udenlandske overførsler var højere end rivalernes.

Danske Bank offentliggør onsdag i næste uge en intern undersøgelse om sagen.

I sidste uge skrev Wall Street Journal, at Danske Bank gennemgår overførsler for 960 milliarder kroner i undersøgelsen.

Det er dog uvist, hvor mange af pengene der vedrører hvidvask.

ritzau