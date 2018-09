Danske Banks aktie retter sig efter sidste uges nedtur Efter et indledningsvist fald mandag morgen er Danske Banks aktie tilbage i plus efter en halv times handel.

Umiddelbart efter handlen på fondsbørsen i København blev indledt mandag morgen, sendte investorerne Danske Banks aktie ned med en procent.



Men efter en halv times handel tegner der sig et noget anderledes billede. Aktien i Danske Bank, som i øjeblikket er ude i et stormvejr for sager om hvidvask i bankens estiske afdeling, stiger knap 1,7 procent til knap 173 kroner.

Dermed er der sat i hvert fald en midlertidig stopper for aktiens nedtur fra fredag, hvor Wall Street Journal havde en historie om, at de amerikanske myndigheder undersøger sager om hvidvask gennem bankens estiske afdeling.

Investorerne reagerede prompte og sendte aktien ned med omkring to procent i løbet af fredagen. Dog lukkede aktien med et fald på 1,1 procent til 169,95 kroner.

Ifølge analytikere øger det risikoen for en betydelig bøde til Danske Bank, at de amerikanske myndigheder tilsyneladende har indledt en undersøgelse.

ritzau