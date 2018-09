Aktionærer vil have oprydning i Danske Bank: »Hvis ikke undersøgelsen får konsekvenser, må vi reducere investeringer og forretningsomfang«

Kritikken er hård, og der skal handles. Som aktionærer i Danske Bank forventer en række pensionskasser, at banken får ryddet op og får afsluttet sagen om mulig hvidvask i bankens filial i Estland i perioden 2007-15.

Pensionskasserne ser frem til, at Danske Bank i morgen fremlægger en rapport om de mistænkelige transaktioner for milliarder i den estiske filials daværende afdeling for udenlandske kunder – og om bankens manglende kontrol.

Milliarder af kroner strømmede gennem Danske Banks filial i Estland, og bag de mistænkelige summer stod især bagmænd i Rusland og andre tidligere republikker i Sovjetunionen.

Ifølge den amerikanske avis The Wall Street Journals anonyme kilder er omfanget af pengeoverførsler, som undersøges for hvidvask, oppe på 960 milliarder kroner.

De to øverste chefer – bestyrelsesformand Ole Andersen og administrerende direktør Thomas Borgen – er under stærkt pres. Spørgsmålet er, hvor meget de vidste om den potentielle hvidvask.

Aktie i karantæne

Allerede i juli besluttede MP Pension, at pensionskassen ikke ville investere yderligere i Danske Bank på grund af sagen om mulig hvidvask.

Pensionskassen har sat aktien i karantæne.

»Vi bruger karantænen i de situationer, hvor der er uafklarede forhold, som kan få indflydelse på, hvorvidt vi skal fastholde aktien. Der var før sommerferien ikke klarhed over, hvad der var op og ned i den sag – og de oplysninger, der er kommet frem siden, har heller ikke gjort det nemmere. Som investor bliver man meget usikker på, hvad der egentlig er sket«, siger Jens Munch Holst, der er administrerende direktør i MP Pension. Han fortæller, at MP Pension har investeret omkring 600 millioner kroner i Danske Bank.

»Ansvarlighed og økonomi hænger sammen. Hvis banken havde opført sig ansvarligt, havde den ikke den her hvidvasksag på nakken, og så ville vi også have fået et okay afkast. Nu har vi tabt penge det sidste stykke tid på Danske Bank-aktien. De virksomheder, der handler ansvarligt, er også dem, som på den lange bane overlever. Det er dem, som vi skal investere i«, siger Jens Munch Holst.

»Danske Bank har ikke handlet ansvarligt i denne her sag, hvis man kigger tilbage. Hvis banken bliver ved med det, skal vi ikke være der«.

Hvad forventer I, at banken skal gøre?

»Danske Bank skal på baggrund af rapporten rydde op i butikken. Når banken sender en ekstern advokat på undersøgelsen, må jeg også regne med, at alt bliver vendt i sagen, og at bestyrelsen tager de beslutninger, som skal tages for at komme videre. Bestyrelsen er nødt til at trække en streg i sandet for at genvinde tilliden til banken«, siger Jens Munch Holst.

Pensionsselskabet PenSam har tidligere meldt ud, at hvis ikke Danske Bank tager de nødvendige konsekvenser af sagen, vil pensionsselskabet sælge ud af sine aktier i banken.

Administrerende direktør Torsten Fels skriver i en mail, at PenSam siden sagens begyndelse har været i en løbende dialog med Danske Bank, hvor »vi har fremlagt kritik af hvidvasksagen og især bankens håndtering af sagen«.