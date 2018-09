Novo Nordisk skærer 400 stillinger i Danmark og Kina Novo Nordisk satser på nye områder og skiller sig af med 400 ansatte i Danmark og Kina.

Som led i en større omstrukturering skal den danske medicinalgigant Novo Nordisk sige farvel til omkring 400 ansatte inden for forskning og udvikling i Danmark og Kina. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Det sker, fordi Novo Nordisk skal fokusere på at udvikle lægemidler til en bredere vifte af kroniske sygdomme. Det oplyser Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk.

»Hvis vi skal levere på vores ambition om et endnu højere innovationsniveau inden for en bredere og mere forskelligartet vifte af kroniske sygdomme, kræver det, at vi får den rigtige fremtidige kompetencebase og allokerer ressourcer til vores prioritetsområder«.

»Det betyder desværre samtidig, at vi må sige farvel til gode kolleger for at sikre, at vi har de fornødne nye forskningskompetencer til at understøtte vores langsigtede vækstambitioner«, siger han.

Størstedelen af de stillinger, der skal nedlægges, er i Danmark. Her skal der skæres 370 ansatte fra, mens det gælder for 30 stillinger i Kina.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger mere end 42.000 fuldtidsansatte i 75 lande. Omkring 17.300 medarbejdere er beskæftiget i Danmark.

Fyringsrunden skal frigøre ressourcer til at styrke andre områder.

Novo Nordisk vil i år etablere fire nye forskningsenheder med base i Danmark, USA og Storbritannien.

Ritzau