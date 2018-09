Overblik: Det konkluderer advokatundersøgelse om hvidvask i Danske Bank

Danske Bank har i dag fremlagt sin interne undersøgelse af, hvad der skete i bankens estiske filial fra 2007-2015.

Undersøgelsen omfatter omkring 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger. Cirka 12.000 dokumenter og mere end 8 millioner e-mails er blevet undersøgt, og der er gennemført mere end 70 interviews med nuværende og tidligere medarbejdere.

Her er et overblik over konklusionerne:

Danske Bank er ikke i stand til at fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner. Indtil videre har banken gennemgået 6.200 kunder. Næsten alle disse kunder er blevet indberettet til myndighederne.

Årsagerne til, at hvidvask kunne finde fandt sted:

At en række alvorlige mangler i bankens styring og kontrolsystemer gjorde det muligt at misbruge Danske banks filial i Estland til mistænkelige transaktioner.

At Danske Bank i lang tid, fra købet af Sampo Bank i 2007 indtil nedlukningen af kundeporteføljen i 2015, havde et stort antal udenlandske kunder i Estland, som banken aldrig skulle have haft, at der har været transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted.

At kun en del af de mistænkelige kunder og transaktioer historisk er blevet indberettet til myndighederne, sådan som de skulle have været.

At den estiske filial generelt havde et utilstrækkeligt fokus på risikoen for hvidvask, og at filialledelsen var mere optaget af procedurer end af at afdække de faktiske risici.

Hvem har ansvaret?

Topchef Thomas Borgen var allerede i 2010 opmærksom på de mange russiske transaktioner i bankens estiske filial. På direktionsmøder i marts og i september 2010 udtrykte Borgen, at han »havde heller ikke fundet noget, der gav anledning til bekymring«. Grundlaget for hans udtalelse kendes ifølge advokatundersøgelsen ikke.

Et antal tidligere og nuværende medarbejdere - både i filialen i Estland og på koncernniveau - har ikke levet op til deres juridiske forpligtelser.

Hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør har misligeholdt deres juridiske forpligtelse overfor banken.

Ledelsen i Danske Bank har taget alle fornødne skridt overfor de berørte medarbejdere og ledere i Estland og Danmark - i form ad advarsler, afskedigelser, mistede bonusser og indberetninger til myndigheder. Størstedelen er ikke længere ansat i Danske Bank.

Advokatundersøgelsen er foretaget af advokatfirmaet Bruun & Hjejle samt bankens interne enhed til bekæmpelse af hvidvask, der er ledet af tidligere chef for PET og Bagmandspolitiet, Jens Madsen.