Leif Beck Fallesen: Fyring af Thomas Borgen var det eneste, der kunne ske

Fyringen af Danske Banks topchef Thomas Borgen er ikke det mindste overraskende. Det siger Politikens erhvervskommentator Leif Beck Fallesen.

»Det var det eneste, der kunne ske«, siger han.

Hele sagen, hvor et ukendt, men stort milliardbeløb er blevet hvidvasket - blandt andet for en række russiske rigmænd og personer tæt på præsident Putin - gennem Danske Banks estiske afdeling, efterlader banken med et kæmpestort problem.

»Fordi sagen ikke mindst handler om flosset moral«, siger Leif Beck Fallesen.

Han kalder Thomas Borgens præstation som øverste leder for slet og ret »dårlig ledelse«:

»Han har ikke reageret på de oplysninger, han har fået så tidligt som helt tilbage i 2012. Det er hans ansvar, at det har taget så mange år at reagere. Og derfor har det været bestyrelsens ansvar og eneste mulighed at fyre ham«.

Danske Bank står nu i en meget vanskelig situation.

»Bankens omdømme har lidt betydelig skade, og det skal nu genopbygges med en ny topchef – som jeg tror, vil blive hentet udefra«, siger Leif Beck Fallesen.