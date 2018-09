Danske Banks hvidvasksag giver panderynker på børsen

Danske Bank får stryg på børsen onsdag, efter at banken har fremlagt sin interne undersøgelse af den hvidvasksag i Estland, som banken har været centrum i.

Aktien er faldet med 3,4 procent, og banken mister dermed 5,2 milliarder kroner i værdi.

Aktien endte i kurs 169 kroner, men tidligere på dagen så det endnu værre ud.

I løbet af dagen ramte aktien sit laveste niveau siden 2015 i kurs 160,35 kroner.

Det skete, efter at banken onsdag morgen offentliggjorde resultatet af en intern undersøgelse af hvidvasksagen.

Undersøgelsen har varet i et år, men Danske Bank har ikke været i stand til at sætte et beløb på, det vil sige, hvor mange mistænkelige penge der er røget gennem banken.

Derfor bliver aktien sendt ned, forklarer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

»Vi har ikke fået noget at vide om omfanget af hvidvasksagen. Det betyder, at usikkerheden kan holde ved. Skrækken for voldsomme bøder vil stadig være et fundament for det«, sagde han til Ritzau Finans tidligere onsdag.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner kan være blevet hvidvasket gennem bankens estiske filial fra 2007 til 2015.

Vigtigt at få sat punktum

Både danske, estiske og amerikanske myndigheder efterforsker sagen, og det kan ende med bøder til Danske Bank.

Selv om Danske Bank ikke sætter beløb på, anslår banken, at op mod 6200 mistænkelige kunder har ført penge gennem banken.

Danske Bank har tidligere oplyst, at den har tjent omkring 1,5 milliarder kroner på de mistænkelige kunder i Estland.

Både direktionen og bestyrelsen bliver frikendt for deres ansvar rent juridisk, men Danske Banks administrerende direktør, Thomas Borgen, stopper, når der er fundet en afløser.

Hos Sydbank ser Mikkel Emil Jensen direktørens afgang som en naturlig konsekvens.

»I forlængelse af sagens udrulning, og at den har vokset sig større, kommer det ikke som den helt store overraskelse«.

»Det er vigtigt for banken at få sat punktum for den her sag, og det er svært med den nuværende ledelse«, siger han.

