Europæisk tilsyn kræver forklaring af Finanstilsynet

Den europæiske banktilsynsmyndighed varsler Finanstilsynet om, at man vil rette en officiel henvendelse om dets 'varetagelse af hvidvasktilsyn'.

Det sker efter sagen om Danske Banks potentielle hvidvask af milliarder gennem sin estiske afdeling.

Onsdag præsenterede Danske Bank sin interne rapport om den potentielle hvidvask.

Rapporten afslørede blandt andet, at banken havde misinformeret Finanstilsynet, samt at det estiske finanstilsyn flere gange havde rettet henvendelse til Finanstilsynet.

»Vi kender endnu ikke de præcise detaljer omkring EBA's forespørgsel, men vores forståelse er, at EBA vil fokusere på Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau og på udvekslingen af information med det estiske finanstilsyn«.

»Finanstilsynet er naturligvis parat til at samarbejde fuldt ud med EBA såvel som med andre europæiske institutioner om denne sag og til at redegøre for vores arbejde i relation til hvidvasktilsynet«, skriver direktør for Finanstilsynet Jesper Berg i en pressemeddelelse.

ritzau