Danske aktier endte torsdag med største fald i to år

Det danske aktiemarked rendte ind i en stor nedtur torsdag.

Det toneangivende danske aktieindeks, C25, endte med et fald på 3,7 procent.

Det var blandt andet store kursfald til Danske Bank og Novo Nordisk, som trak ned.

»De danske aktier er ramt af en uheldig cocktail af selskabsspecifikke og markedsmæssige forhold, som trækker i samme retning«, skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

Torsdagens fald i C25-indekset er det største fald på én dag i de knap to år, som indekset har på bagen.

Inden da hed det førende indeks C20 Cap, og det seneste større fald var i juni 2016, hvor det dykkede 3,9 procent.

Danske Bank var ramt af, at Finanstilsynet torsdag har bedt banken om at polstre sig med yderligere fem milliarder kroner som følge af hvidvasksagen i Estland.

Kravet betyder samtidig, at Danske Bank sætter stop for sit aktietilbagekøbsprogram, der er en måde at sende penge tilbage til ejerne.

Desuden har det amerikanske justitsministerium indledt en undersøgelse af sagen. Dommen var et kursfald på 4,6 procent.

Hos Novo Nordisk var det udsigten til stigende konkurrence for selskabets store væksthåb, diabetesmidlet Ozempic.

Den amerikanske rival Eli Lilly har et nyt produkt på vej, som er bedre til at reducere blodsukker og vægt hos diabetikere. Novo-aktien tabte 7,2 procent.

»Det er stærkt både i forhold til blodsukker og vægttab. Så Lilly står med et middel, der kan blive en alvorlig konkurrent til Ozempic«, siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til Ritzau Finans.

Det største fald i C25-indekset ramte Ambu, der blandt andet producerer udstyr til hospitaler.

Selskabet har fremlagt nye og højere finansielle mål for perioden frem mod 2020, men aktien faldt alligevel 14,7 procent.

ritzau