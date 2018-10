Finanstilsynet afviser Danske Banks kandidat til toppost

God, men ikke god nok.

Finanstilsynet vil ikke godkende Danske Banks egen kandidat til at afløse Thomas Borgen som ny administrerende direktør.

Den interne kandidat Jacob Aarup-Andersen mangler erfaring, mener tilsynet.

»Finanstilsynet har foreløbigt vurderet, at de anser kandidaten for velkvalificeret på mange områder, men vurderer, at der er behov for længere tids erfaring, herunder med visse af Danske Banks forretningsområder«, skriver Danske Bank i en pressemeddelelse.

»Danske Banks bestyrelse tager tilkendegivelsen til efterretning og har tilbagekaldt ansøgningen. Bestyrelsen fortsætter processen med at finde en ny administrerende direktør, og Jesper Nielsen fortsætter som midlertidig administrerende direktør, indtil en permanent løsning er fundet«, skriver banken videre.

Resultat af skandale

Den nye administrerende direktør skal afløse Thomas Borgen, der har mistet sit job i spidsen for banken som følge af sagen om hvidvask for milliarder i Estland, hvor der ikke har været styr på flere tusinde kunder og transaktioner for 1.500 milliarder kroner i årene 2007-2015.

»Det var en enig bestyrelse, der støttede Jacob Aarup-Andersen som ny administrerende direktør vel vidende, at der er visse områder, hvor det kunne have været ønskeligt med længere tids erfaring. Bestyrelsen tager Finanstilsynets tilkendegivelse til efterretning. Bestyrelsen har dialog med andre potentielle kandidater og vil nu fortsætte rekrutteringsprocessen med henblik på at finde den bedst egnede til jobbet«, siger bestyrelsesformand Ole Andersen i pressemeddelelsen.

Jacob Aarup-Andersen fortsætter i sin nuværende stilling som chef for Wealth Management og som medlem af bankens direktion, oplyser banken.



»Jeg er stolt og glad over, at Danske Banks bestyrelse anbefalede mig som administrerende direktør, hvilket er et stort skulderklap. Jeg tager naturligvis Finanstilsynets tilkendegivelse til efterretning og noterer mig deres begrundelse«, siger Jacob Aarup-Andersen.