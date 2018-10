Portræt: Hovedmistænkt i milliardskandale vil så gerne være kendt for velgørenhed

Der bør ikke herske nogen tvivl om, at Sanjay Shahs største bedrift er hans skattefidus.

Den britiske rigmand er udpeget som hovedansvarlig for, at det lykkedes spekulanter at plyndre den danske stat for milliarder af kroner i udbytteskandalen. Det har gjort Sanjay Shah til hovedmistænkt i danmarkshistoriens største tyveri. En sag om i alt 12,7 milliarder kroner, der ubemærket fik lov at sive fra statskassen i løbet af en periode på flere år, fordi Shahs skattefidus var så udspekuleret.

Men Sanjay Shah har gjort alt, hvad han kan, for at gøre sig bemærket og blive kendt for noget helt andet i de ekstravagante miljøer i Dubai, hvor han færdes.



Den 48-årige brite har begivet sig ud i velgørenhed. Og de seneste år har Sanjay Shah skruet gevaldigt op for at pleje sit image som især idémanden bag velgørenhedsprojektet ’Autism Rocks’.

Projektet går kort fortalt ud på at arrangere rockkoncerter forskellige steder i verden for at skabe opmærksomhed omkring autisme. På få år har initiativet vokset sig så stort, at verdensstjerner som Prince, Lenny Kravitz og Ricky Martin har været på plakaten til Sanjay Shahs velgørenhedskoncerter. Ifølge velgørenhedsorganisationen har det medført, at der i dag er blevet rejst hundredtusinder og atter hundredtusinder af britiske pund til mennesker, der kæmper med udfordringer på grund af autisme i familien. På den måde er der tale om et initiativ, som ingen vel kan være modstandere af. Kunstnerne er tilfredse. Publikum er glade. De ramte familier er lykkelige. Og det samme er i den grad også Sanjay Shah, initiativtageren bag det hele, som i forskellige interviews har fået lov at fortælle om, at han vel egentlig nok er sat i verden for at hjælpe andre.

For det er sådan, han vil opfattes. Sanjay Shah vil være kendt som manden, der toner frem, når man søger efter hans navn på nettet og bliver præsenteret for et billede af en filantrop, der har fået lov at komme op på scenen til en af sine velgørenhedskoncerter eller står foran et jublende publikum bag en afspærring: Glad, med en kasket på hovedet, en polo-T-shirt spændt ud over sin lidt tykke mave og i cowboybukser, så han ligner en, der egentlig bare vil hjælpe og helt tilforladeligt er et menneske, som man ikke burde skylde andet end et tak.

Men Sanjay Shah er altså også en anden historie. Og den fortælling er ikke så overraskende udeladt blandt alle hans bedrifter, som er oplistet på hjemmesiden for ’Autism Rocks’ under fanen ’Grundlæggeren’.

Ikke kun mistænker de danske myndigheder Sanjay Shah for at være hovedansvarlig for, at staten blev lænset for milliarder. Torsdag har Politiken sammen med en række andre europæiske medier kunnet fortælle, at den danske udbytteskandale blot er en brik i et større komplot, der har tømt ni landes offentlige kasser for i hvert fald 410 milliarder kroner. Afsløringen bygger på en omfattende undersøgelse af flere end 180.000 sider dokumenter fra blandt andet banker, finansvirksomheder, advokatfirmaer og de tyske myndigheders efterforskning.



Atter går navnet på den britiske statsborger igen:

Sanjay Shah.

Sanjay Shah.

Sanjay Shah.

Ejendomme for 350 millioner

Sanjay Shah er opfostret i Storbritannien af to forældre, der stammer fra Indien og i 60’erne emigrerede fra Kenya.

Han har boet det meste af sit liv i London. Det var også her, han først besluttede sig for at ville uddanne sig som læge. Fordi han ville »hjælpe andre«, som han selv fortæller på hjemmesiden for sit velgørenhedsprojekt.







Men som der står i samme biografi om Sanjay Shah, der indledende bliver beskrevet som »en entreprenør og filantrop, som tror på, at alle fortjener muligheden for at udleve deres potentiale til fulde«:

»Efter at have påbegyndt medicinstudiet på King’s College, fordybede Shah sig i sine studier, uagtet at han havde en nagende følelse af, at han var sat i verden for noget andet. Til sidst kunne hans hjerte ikke modstå det længere. Han droppede ud af medicinstudiet og søgte imod en karriere inden for finansverdenen«.

I dag har Sanjay Shah bevist, at det med penge, det har han flair for.

Han kan se tilbage på en karriere, der har resulteret i ansættelser hos en række store, internationale banker og investeringsselskaber. Og selv ikke finanskrisen, der kortvarigt gjorde ham arbejdsløs i 2008, kunne øjensynlig vælte manden. Samme år startede han sit eget investeringsselskab Solo Capital. Året efter flyttede han med familien til Dubai. Og her kunne han snart gøre sig bemærket som en verdensmand, der i hvert fald lignede en, der gjorde noget rigtigt i de år, hvor store dele af finansverdenen kæmpede med nedgangstider.

Lækkede dokumenter fra 2014 viser, at Sanjay Shah - cirka fem år efter, han var flyttet til østaten - ejede ejendomme på den kunstige rigmands-ø Palm Jumeirah for en værdi af omkring 350 millioner kroner. Ejendommene har et samlet areal på 6.500 kvadratmeter fordelt ud over seks forskellige adresser.