Overblik: 12 hurtige nedslag i milliardskandalen om udbytteskat Få overblik over sagen her.

15. juni 2015

Skat modtager den første advarsel om tilbagebetaling af dansk udbytteskat til modtagere i Malaysia.

31. juli 2015

Der er i årets første syv måneder tilbagebetalt udbytteskat for 8.728.724.943 kr. til udenlandske aktionærer, næsten dobbelt så meget som året før.

6. august 2015

Skat er færdige med at undersøge advarslen fra juni og stopper al tilbagebetaling af udbytteskat.

25. august 2015

Skat anmelder mistanke om økonomisk kriminalitet til bagmandspolitiet. Anslår beløbet til 6,2 mia. kr. Beløbet vokser ad flere omgange til 12,7 mia. kr.

24. februar 2016

Statsrevisorerne konstaterer, at Skats kontrol med tilbagebetaling af udbytteskat for milliarder af skattekroner har været enddog »meget kritisabel«.

11. juni 2017

Politiken afslører, at to amerikanere er sigtet af bagmandspolitiet, og at foreløbig 212 amerikanske pensionsfonde og en tysk bank – North Channel Bank – er involveret.

19. december 2017

En advokatundersøgelse iværksat af Folketinget retter alvorlig kritik af Skatteministeriet og Skat for manglende kontrol med tilbagebetaling af udbytteskat. Advarsler gennem flere år førte ikke til handling. Ingen drages til ansvar.

19. februar 2018

Udbyttesagen inddrages i undersøgelseskommissionen om skat.

Maj 2018

Offentlige dokumenter ved amerikanske domstole afslører, at Skat har indledt et omfattende internationalt retsopgør om udbytteskattesagen. Alene i USA skal 277 enkeltmands pensionsfonde sagsøges i et forsøg på at få nogle af de 12,7 mia. kr. tilbage.

21. august 2018

Skat har nu anlagt 388 retssager i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai. De samlede krav i sagerne stemmer med statskassens tab på udbyttesagen: 12,7 mia. kr.

18. oktober 2018

Politiken, DR og 17 andre europæiske medier afslører, at en hård kerne af spekulanter har drevet spekulation og svindel med udbytteskat i mindst 9 lande i Europa. Samlet set har de europæiske lande tabt 410 mia. kr. på svindel og spekulation med udbytteskat.

I mange af sagerne har store internationale banker sikret sig en stor fortjeneste ved at medvirke i baggrunden.