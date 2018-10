Et bureaukratisk helvede forsinkede opklaring af historisk svindelnummer

Der kunne have været langt flere milliarder i statskassen i dag, hvis ikke det var for bureaukrati og mangel på vidensdeling mellem europæiske skattemyndigheder.

En gennemgang af interne dokumenter, som Politiken, DR og 17 andre medier rundt om i Europa er kommet i besiddelse af viser, at kommunikationen mellem lande og internationale organer om en af historiens største svindelnumre var usædvanlig indviklet, kompliceret og langvarig.

Dokumenterne viser, hvordan ikke bare Danmark blev svindlet for 12,7 milliarder. Ni lande over hele Europa er blevet snydt for i alt 410 milliarder kroner. Et svindelnummer, der har arnested i Tyskland.

Men der går tre år fra tyskerne opdagede fidusen til de første gang informerer en international partner. I det her tilfælde Storbritannien. 22. juli 2014 sender de en 328 sider lang retsanmodning til de britiske myndigheder, hvor svindlen er beskrevet, og hvor en halv snes af de navne, som også optræder i den danske sag, er nævnt.

Blandt navnene er Solo Capital, som fik over ført 8,5 milliarder af de danske skattekroner til sine bankkonti. Selskabet var ejet af Sanjay Shah, der anses for hovedmanden i den formodede svindel mod Danmark.

Hvis Danmark havde fået samme besked på det tidspunkt kunne udbetalingen af mindst 10, 7 milliarder kroner fra Skat muligvis være stoppet, indtil Skat havde tjek på, hvilke udbyttebetalinger der var reelle, og hvilke der var fup.

»Det siger jo sig selv, at jo tidligere man får oplysninger om svindel, jo større sandsynlighed er der for, at man kan få stoppet den svindel. Men hvad man kunne have sparet, det er et svært spørgsmål at svare på«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

»Det kommer jo an på, hvilke oplysninger, man har fået. Der er en masse ubekendte i den ligning«, siger han.

Først i februar 2015 giver tyskerne oplysninger videre om svindelnummeret til OECDs afdeling for skattesvindel (ATP), der på daværende tidspunkt er det eneste internationale forum for vidensdeling. Deres primære rolle er at identificere tendenser inden for international skattesvindel og hjælpe regeringer med at reagere hurtigt og effektivt. Men det er ikke et organ, der informere regeringer allerede tidligt i processen.

Det skal underafdelingen JITSIC til gengæld, men den gruppe bliver først oprettet senere i 2015.

Der går over 10 måneder, inden information om det tyske svindelnummer er online i databasen i december 2015. Det er i løbet af de ti måneder, at den danske statskasse bliver lænset for nogle af de højeste beløb lige før, at Skat lukker for udbetalingen i august 2015. I alt sendes 8,5 milliarder i udbytteskat til udlandet i de 10 måneder.

»Der kan være forsinkelser. Hvad der typisk sker er, at vi tager hånd om de henvendelser, vi får i den rækkefølge, de kommer ind . Vi kontrollerer ikke tidshorisonten, så det kan tage længere tid at behandle en henvendelse, end det burde«, siger John Petersen, der er leder af OECDS afdeling for skattesvindel.

»Ideelt set ville vi få informationen færdigbehandlet og online, så snart vi kunne, så vi kan altid blive hurtigere«, siger han.

Det er uvist, om Danmark på noget tidspunkt bliver advaret af tyskerne om svindelnummeret. Det er et af de spørgsmål, undersøgelseskommissionen om Skat skal finde svar på, når den undersøger udbyttesagen.