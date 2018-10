Danske pensionsselskaber er urolige over australsk TDC-partners nøglerolle i svindel med udbytteskat En skatteaftale skal sikre, at TDC betaler den rigtige skat efter, at den kontroversielle australske Macpuarie Group er blevet den dominerende aktionær i samarbejde ATP, PFA og PKA.

Det var kontroversielt, da australske Macpuarie Group i februar købte den dominerende aktiepost i telekoncernen TDC.

Købet skete i samarbejde med tre danske pensionsselskaber ATP, PFA og PKA. Sidstnævnte håndterer pensionsordninger for en række offentligt ansatte som for eksempel sygeplejersker, socialrådgivere og fysioterapeuter.

Politikens oplysning om at Macquarie Group er involveret i at låne penge ud til spekulation i udbytteskat i Tyskland ryster australiernes danske partnere.

»De oplysninger, vi har fået fra Politiken, er nye for os. De gør indtryk og indgår i vores samlede billede af Macquarie som fremtidig investeringspartner«, siger ATP, PKA og PFA i en fælles udtalelse.

Det blev straks genstand for stor diskussion, at Macquarie-koncernen investerede i TDC via et selskab i Luxembourg. Det giver mulighed for at trække udbytte ud af selskabet i Danmark og skattefrit videre til et skattelyland.

Aftale sikrer skat i Danmark

Derfor indgik konsortiet af Macquarie, ATP, PFA og PKA en skatteaftale, som skal forhindre, at der bliver trykket udbytte ud af TDC.

Kort fortalt betyder aftalen, at der betales skat i Danmark. Dette sker blandt andet ved, at kildeskatten tilbageholdes af konsortiet, der afregner med Skat.

Der skal også være flertal i konsortiet for vedtagelse af udbyttebetalinger, hvilket de facto betyder, at der ikke kan udtages udbytte uden at de danske konsortiemedlemmer er indforståede.

I Danmark er Macquarie Group nok bedste kendt, fordi de i 12 år ind til 2017 var hovedaktionær i Københavns Lufthavn, og trak sig ud med en gevinst på omkring 12 milliarder kroner, da aktierne blev solgt til ATP og en canadisk pensionskasse, samt en kontrovers med Skat, som forlanger et trecifret millionbeløb i en sag, som fortsat verserer.