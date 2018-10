Metalarbejdere er bekymrede: Stof, der får metal til at skinne, er farligere end forventet Det er langt farligere at overfladebehandle metal end ventet. Mange vil få kræft, siger forskere.

I omegnen af 10.000 danske industri- og metalarbejdere arbejder med det kræftfremkaldende stof krom-6 eller i daglig tale krommat.

Den eksisterende grænseværdi for krom-6 er ifølge forskere i Berlingske alt for lav. Cirka 200 ud af 10.000 danskere, som er blevet udsat for den nuværende grænseværdi gennem et arbejdsliv, vil få lungekræft, viser en analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det er mindst 200 gange flere, end man normalt finder acceptabelt.

»Det er uforståeligt, at der sættes grænseværdier, hvor det entydigt er bevist, at relativt mange vil få kræft«, siger Keld Alstrup Jensen, der er professor i kemisk arbejdsmiljø, til bladet.

De nye oplysninger vækker bekymring i metalarbejdernes fagforbund.

»Vi har hele tiden vist, at det var farligt at arbejde med krom-6. Det nye er, at der er nogle forskere, som har fundet ud af, at grænseværdierne er for høje. Det er vi selvfølgelig bekymrede over«, siger forbundssekretær Peter Poulsen fra Dansk Metal.

Krom-6 bliver for eksempel brugt til at overfladebehandle metal.

»Vi har en klar forventning om, at Arbejdstilsynet nu tager hånd om forskningsrapporten og kigger på, hvad der skal ske. Vi vil ikke acceptere, at vores medlemmer bliver syge af at gå på arbejde«, siger Peter Poulsen.

Dansk Metal har ikke fuldstændig overblik over, hvor mange som arbejder med krom-6.

»Det kan være motorcykelmekanikere, mekanikere eller svejsere. Der er allerede en bekendtgørelse om stoffer og materialer, som arbejdsgiverne skal forholde sig til, når de sætter folk til at arbejde med krom-6. Der skal man hele tiden måle, hvor udsat medarbejderne bliver for for eksempel krom-6 og, hvor godt beskyttelsesforanstaltningerne virker«, siger Peter Poulsen.

Tilsyn klar til at ændre grænseværdi

De nye oplysninger har allerede gjort indtryk på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Det er noget, som jeg tager meget alvorligt. Vores grænseværdier skal selvfølgelig være forsvarlige, så folk ikke bliver syge af at gå på arbejde«, siger ministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Arbejdstilsynet går også i gang med at se på sagen.

»Arbejdstilsynet tager det meget alvorligt, at NFA mener, at grænseværdien for stoffet krom-6 muligvis ligger for højt i forhold til at beskytte ansatte, der udsættes for krom-6 i deres arbejde«, oplyser kontorchef Katrine Krone i en mail.

Arbejdstilsynet blev orienteret om de nye forskningsresultater af NFA i juni.

»Vi har bedt NFA om at gennemgå den videnskabelige dokumentationen og vurdere, om grænseværdien for krom-6 skal sænkes - det vil sige, om den skal være strammere«, siger Katrine Krone.

Arbejdstilsynet forventer, at NFA kan være færdig med vurderingen i februar 2019.

»Herefter skal materialet kvalitetssikres af en uafhængig, ekstern gruppe af eksperter, og deres vurdering vil blive brugt i Arbejdstilsynets videre myndighedsarbejde i forhold til at fastlægge en eventuel ny grænseværdi«, siger Katrine Krone, der oplyser at det er et krav i arbejdsmiljøloven, at påvirkningen af stoffet skal nedbringes så meget, som det er muligt.

Det kan man gøre ved for eksempel erstatte det med et mindre farligt stof. Hvis ikke krom-6 kan undgås i arbejdsmiljøet, skal der bruges personlige værnemidler som loven foreskriver, oplyser tilsynet.

Cirka 900.000 europæere er i kontakt med krom-6 på deres arbejde - heraf 10.000 danskere. Alligevel er det først for nylig, at EU har sat en grænse for brug af krom-6. Og den er endda ikke så stram som den danske.