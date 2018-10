Ekspert: Krisen har gjort, at mange nu ser ned på folk, der låner til forbrug En bank går nye veje for at gøre lån cool igen.

En forsamling unge voksne ved et middagsselskab skiftes til at fortælle, hvordan de lever det gode liv med ironmantræning, stenovn i haven og egen osteproduktion i kælderen. Men så fortæller et af de tre par ved bordet, at de har fået råd til at lave en tilbygning til huset ved at tage et lån.

Der bliver helt stille.

»Har I taget et lån«, spørger en kvinde med vantro mine. De andre ser målløse ud, og den gode stemning er pist væk. En fortællerstemme siger: »Mange har fordomme om lån, og det er en skam. Det handler om at vælge det rigtige«.

Vi hører fra folk, at det er dårligt og farligt at tage lån Bo Jakobsen, direktør, Santander Consumer Bank

Reklamefilmen er fra Santander Consumer Bank og har kunnet ses på tv og sociale medier i de seneste uger. Den er lavet som et forsøg på ændre på en tendens i tiden, fortæller bankens direktør.

»Vi vil gerne ændre på forestillingen om, at det er farligt at låne penge«, siger Bo Jakobsen.

Den forestilling præger bankens arbejde i dag.

»Vi hører fra folk, at det er dårligt og farligt at tage et lån. Lån er blevet det onde. Jeg tror stadig, at folk er påvirket af finanskrisen. Vi har aldrig set så stort overskud på indlån i bankerne som nu«, siger Bo Jakobsen.

Bankdirektøren peger på, at der er kommet større fokus på folk med rod i økonomien.

»Det betyder også noget, at medierne har været med til at vise de uheldige situationer, hvor nogle desværre har fået for mange af de såkaldt hurtige lån«, siger Bo Jakobsen.

Under opsvinget i 00’erne og den efterfølgende finanskrise blev programmer som ’Luksusfælden’ på TV 3 store seerhit. Her følger man folk med alt for stor gæld, som værterne forsøger at hjælpe på fode igen.

Gæld var et gode – nu er det nedtur

Seersuccesen viser, at mange nu ser ned på folk med stor gæld, vurderer en ekspert i finansiel forbrugeradfærd.

»Folk morer sig over ’Luksusfælden’, og synes, at de mennesker er til grin. At have for stor gæld er i dag nærmest værre end at være overvægtig – især hvis man låner til noget, man på forhånd kunne sige sig selv, at man ikke havde råd til«, siger siger Jesper Bo Jensen, direktør i analysefirmaet Fremforsk.

Dermed har synet på gæld undergået en markant ændring i de senere årtier. I 1980’erne så mange gæld som et gode, fordi det gav adgang til store skattefradrag. I 1990’erne så mange det som nødvendigt at låne penge fra tid til anden, og under 00’ernes friværdifest »blev realkreditten et sted, man bare gik ned for at hente flere penge til et nyt samtalekøkken«, siger Jesper Bo Jensen.

Siden 2008 har bankerne fået svært ved at låne penge ud. Bo Jakobsen håber, at Santanders reklame får folk til at skelne mellem kviklån, som er den mest udskældte lånetype, og så almindelige banklån, som Santander udbyder.

»Med reklamen ønsker vi at gå den anden vej og vise, at det ikke behøver at være skidt at låne penge. Man skal bare tænke sig om, og det vil vi gerne hjælpe med via gode råd på vores hjemmeside«, siger Bo Jakobsen.

Men det kan blive en svær opgave at få folk til igen at se lån som værende helt i orden, vurderer Jesper Bo Jensen:

»Nogle lån er stadig okay. Man må stadig gerne låne til hus og bil, selv om det er blevet moderne at leje bilen. Men at låne de mere løse penge er blevet noget, vi griner ad«.