Danske pensionskasser om skatteskandale: »Det er rystende« De tre danske pensionskasser, der ejer TDC sammen med australske Macquarie Group er rystede over, at koncernen har snydt statskasser for milliarder, men det kommer ikke umiddelbart til at have en konsekvens for samarbejdet om TDC, siger ATPs direktør Christian Hyldahl.

Det vakte opsigt, da australske Macquarie Group i vinters satte sig på majoriteten af den danske telekoncern TDC.



Men det har om muligt vakt endnu mere opsigt, at Politiken, DR og 17 andre europæiske medier i sidste uge kunne fortælle, at interne dokumenter afslører, at topledelsen i årevis har godkendt en skattefinte, der har trukket milliarder ud af den tyske statskasse.

Det er en afsløring, som de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA kalder »rystende«. De ejer halvdelen af den danske telekoncern sammen med Macquarie.

»Vi synes, at hele sagens omfang er rystende. At der tilsyneladende er en masse finansielle institutioner, der i ond tro systematisk har malket europæiske statskasser, det er skræmmende«, siger Christian Hyldahl, der er direktør i ATP og udtaler sig på vegne af alle de tre pensionskasser, der er en del af konsortiet.

Pensionskasserne vil nu sætte gang i en »kritisk dialog« med Macquaries topledelse.

De interne dokumenter viser, at Macquaries topchef, Nicholas Moore var direkte involveret i svindelskandalen. Dokumenterne viser, hvordan topchefen ringede til sin medarbejder Peter Lucas, for at høre, hvor meget banken kan tjene på at fortsætte. Medarbejderen forsikringer blæser alle Moores betænkligheder væk, og han får Macquaries betyrelse til at fortsætte med at låne ud til spekulanter. Han har bebudet sin afgang, men hans afløser, Shemara Wikramanyake havde fingrene lige så langt nede i samarbejdet med skattespekulanterne, som Moore havde, viser dokumenterne.

Macquarie har især have haft fokus på Tyskland, Schweiz og Frankrig i forbindelse med det formodede bedrageri med spekulation i udbetaling af udbytteskat. Det fremgår af dokumenterne, at banken samlet set har trukket 2,3 milliarder kroner ud af den tyske statskasse mellem 2010 og 2011.

Hvad vil I godtage som et tilfredsstillende svar?

»Det er ikke sikkert, at vi får svar på vores spørgsmål. Men vi håber, at vi kan få en så god afklaring på det her som overhovedet muligt, og så vil vi også håbe og forvente af Macqauries aktionærer, at de gerne vil have placeret et ansvar for de her ting«, siger Christian Hyldahl.

Pensionskasserne afviser, at det kommer til at have en konsekvens nu og her i forhold til det det daglige arbejde i TDC’s bestyrelse.

»Det sætter da spørgsmålstegn ved kulturen i Macquarie som sådan, og derfor vil også være svært for os at indgå andet samarbejde med Macquarie. Det vil ikke kunne ske for nuværende«, siger han og fortsætter:

»Det vigtigste og bedste, vi kan gøre som danske investorer er at sikre os, at TDC bliver drevet på en ordentlig måde. Vi skal huske på, at værne om TDC. Men det er jo ikke TDC, der er en del af skandalen. Det er jo et ordentligt og sober drevet selskab med en masse ordentlige medarbejdere og en infrastruktur, der er vigtig for Danmark. Der har alle en interesse i, at den virksomhed skal bedrive en god forretning, og det gør vi ved at være dedikerede i det samarbejde. Alternativet, at vi skulle sælge vores aktier i TDC, tror jeg ikke er i nogens interesse«.

Aftale sikrer mod svindel

Det var til stor genstand for stor diskussion, at Macquarie-koncernen investerede i TDC via et selskab i Luxembourg, da det ville åbne døren for, at trække udbytte ud af selskabet i Danmark og skattefrit videre til et andet land. Derfor indgik konsortiet med de tre pensionskasser en skatteaftale, som skal forhindre, at der bliver trykket udbytte ud af TDC.