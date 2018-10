S: »Det kan ikke være en fordel, at ledigheden ligger så højt« S mener, at tidens rekordhøje beskæftigelse bør bringe flere danske arbejdsløse i job. LA og R ser ledigheden som naturlig.

Er det i orden, at størstedelen af den stigende beskæftigelse skyldes, at flere udlændinge får job i Danmark, mens arbejdsløsheden blandt danske ledige kun falder lidt?

Økonomer kalder det i dag for en fordel for dansk økonomi, men i Folketinget er meningerne delte.

Socialdemokratiet ser det som et problem, at arbejdsløsheden i de kommende år ser ud til at stagnere omkring 100.000 fuldtidsledige.

»Det kan ikke være en fordel, at ledigheden ligger så højt, som den gør. Det må være et mål at få den så langt ned som muligt«, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S).

Beskæftigelsen er steget med 219.000 lønmodtagere, siden det nuværende opsving begyndte, men arbejdsløsheden er kun faldet med 58.000, så der i dag er 107.000 fuldtidsledige. Der er heller ikke udsigt til store fald i de kommende år.

Det står i modsætning til opsvinget i 00’erne, hvor arbejdsløsheden styrtdykkede ned til 67.000 fuldtidsledige i 2008. De største årsager til stigende beskæftigelse i dag er, at flere udlændinge får arbejde i Danmark, og at folk trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Men den stigende beskæftigelse bør fremover komme danske arbejdsløse mere til gavn, mener Leif Lahn Jensen:

»Derfor siger vi igen og igen til regeringen: Lad nu være med at åbne op for udenlandsk arbejdskraft«.



Arbejdsløsheden er imidlertid ikke jævnt fordelt. Blandt elektrikere og smede er arbejdsløsheden nu tæt på nul, påpeger Dansk Industri, DI.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og de økonomiske vismænd ser det som en fordel for Danmark, at arbejdsløsheden bliver på et vist niveau. Det sikrer mod, at virksomhederne kommer til at mangle folk inden for flere fag. Hvis det skete, kunne politikerne blive nødt til at bremse opsvinget, påpeger overvismanden:

»Der er udsigt til, at beskæftigelsen kan fortsætte med at stige uden en overophedning, fordi vi fortsat kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og tilbagetrækningsalderen stiger i de kommende år. Det betyder, at arbejdsudbuddet stiger, så flere vil være til rådighed. Vi er med andre ord ikke i en situation nu, hvor man må træde hårdt på bremsen. Advarselslamperne blinker ikke rødt«, siger Michael Svarer, som er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.

Skulle arbejdsløsheden begyndet at falde kraftigt, må politikerne gribe ind og for eksempel gøre det lettere for udlændinge at komme i arbejde i Danmark, vurderer overvismanden. Det giver Leif Lahn Jensen imidlertid ikke meget for:

»Det kan godt være, at økonomerne tænker i tal – jeg tænker mere i mennesker. Det vil sige jo flere mennesker, vi kan få i arbejde, jo bedre vil det være«.

R og LA: Folk får hurtigt nyt job

Liberal Alliance ser helt anderledes på, at ledigheden kun falder langsomt.



»Jeg ser det ikke som et problem. Ledigheden er under 5 procent, og i 1990’erne troede ingen økonom, at vi kunne komme så langt ned«, siger Joachim B. Olsen (LA).

Tror du ikke de 107.000 ledige tænker, at det burde være nogle af os, som kom i arbejde nu, i stedet for folk der ellers var gået på efterløn?

»En meget stor andel af dem er ledige i meget kort tid. Nogle bliver fyret, men får hurtigt arbejde igen«, siger Joachim B. Olsen og fortsætter: »Så ledigheden er ikke noget problem. Det er helt misforstået«.

Hos Radikale ser man det heller ikke som realistisk at få bragt ledigheden yderligere meget længere ned:

»Det vil selvfølgelig være ønskeligt, det er bare svært«, siger beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

»Man kan ikke bare sige, at de 100.000 ledige ville kunne bestride nogle af de jobs, som udenlandsk arbejdskraft har taget, eller som dem, der ikke har trukket sig tilbage, har taget«, siger han.

Hos Socialdemokratiet erkender Leif Lahn Jensen, at man ikke blot kan omskole de 107.000 ledige til elektrikere, hvis de for eksempel er cand.mag.’er:

»Nej, det kan du ikke, men så skal der bare være færre af dem (cand.mag.’er, red.), og så skal vi sikre os, at der er flere, der bliver faglige«, siger Leif Lahn Jensen.