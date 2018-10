Arla forbereder sig på værst tænkelige brexitscenarie

Storbritanniens exit fra EU står for døren, og det kan mærkes i mejeribranchen.

Briterne importerer nemlig 16 procent af deres mejeriprodukter.

Det er ifølge London School of Economics den næststørste importandel i verden, og 98 procent af de importerede mejeriprodukter kommer fra andre EU-lande.

Briterne træder ud af unionen i marts næste år, men endnu er det uvist, om det bliver med eller uden en aftale i hånden.

Alligevel forbereder mejerikoncernen Arla Foods sig på det - for Arla - værst tænkelige scenarie.

Et såkaldt hårdt brexit uden en aftale vil nemlig få store konsekvenser, påpeger Peter Giørtz-Carlsen, der er Arlas koncerndirektør for Europa.

»Vi forholder os til, at et brexit uden en aftale kan blive en realitet«, siger Peter Giørtz-Carlsen.

»Det vil være meget slemt for den europæiske mejeriindustri. Hvis man bryder den meget effektive forsyningskæde, som der er i dag mellem EU og Storbritannien, kan det have store konsekvenser«.

»Prisen på mejeriprodukter i Storbritannien vil stige, udbuddet vil blive mindre, og ultimativt vil det for Arla Foods have en betydning for forretningen. England er vores største marked«, siger direktøren.

Har allerede tabt over en mia. kroner

Ifølge Storbritanniens premierminister, Theresa May, er parterne 95 procent i mål med en aftale om brexit. Det sagde hun i en tale mandag aften i Underhuset i London.

Allerede nu har Arla dog ifølge Peter Giørtz-Carlsen tabt mere end en milliard kroner som følge af briternes beslutning om at forlade EU.

Torsdag mødes Carlsen med landbrugsorganisationer fra Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Irland og Holland for at diskutere konsekvenserne af brexit.

»Vi mener, at det bedste scenarie, hvis Storbritannien ikke bliver i EEA (frihandelssamarbejde i Europa, red.) eller i en toldunion, er at lande en frihandelsaftale uden toldbarrierer som toldsatser og administrative byrder«.

»Det er vigtigt for at holde forsyningskæden intakt efter brexit«, siger Peter Giørtz-Carlsen.

Storbritannien forlader EU den 29. marts næste år, men det er aftalt, at briterne i en overgangsperiode frem til udgangen af 2020 fortsat vil være i EU's toldunion.

