Nyt lægemiddel svigter i studie: Lundbeck-aktie i historisk styrtdyk efter skizofreni-flop Lundbeck-aktien rammes af sit største fald nogensinde og lukker 26,6 procent lavere efter fejlslagent studie.

Aktiemarkedet reagerer kraftigt, efter at medicinalselskabet Lundbeck torsdag eftermiddag har meddelt, at et studie med et potentielt lægemiddel mod skizofreni er slået fejl.

Aktien lukker 26,6 procent lavere og slutter i kurs 300. Det er det største fald, Lundbeck nogensinde har oplevet, oplyser Ritzau Finans.

Det er et såkaldt fase 3-studie, altså et af de afsluttende studier, der ikke har vist de resultater, Lundbeck håbede.

Lægemiddelhåbet AF35700 viste ikke statistisk signifikant bedre effekt end konventionel behandling for patienter med behandlingsresistent skizofreni.

»Det er et tilbageslag for patienter med skizofreni, siger Anders Gersel Pedersen, Executive Vice President, Research and Development hos Lundbeck i en kommentar.

»Men vi fortsætter vores arbejde med udviklingen af innovative behandlingsformer for at dække behovet hos de patienter der lider af psykiske og neurologiske sygdomme.

Når aktiemarkedet reagerer så kraftigt på nyheden, skyldes det, at der var store forventninger til AF35700. Det forklarer aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til Ritzau Finans.

»Det var en blockbusterkandidat - et middel, der kunne være aktuelt for rigtig mange millioner patienter, forklarer analytikeren.

»Så det faktum, at man nu reducerer sandsynligheden til nul, det skærer meget af værdiansættelsen af Lundbeck.

ritzau