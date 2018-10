Lundbeck mister 26 milliarder i værdi efter floppet studie

Lundbeck-aktien har slemme tømmermænd dagen derpå efter et floppet studie med et middel mod skizofreni, der kunne have indbragt milliarder i fremtiden.

Medicinalselskabets aktie falder med næsten syv procent fredag morgen. Det følger et fald på et dyk på knap 27 procent torsdag.

Samlet har Lundbecks aktionærer mistet næsten 26 milliarder kroner på to dage, da markedsværdien er faldet til 55,5 milliarder kroner.

Lundbeck oplyste torsdag, at midlet Lu AF35700 ikke havde vist bedre effekt end den eksisterende behandling til skizofreni.

Det var et fase 3-studie. Det er det afsluttende studie, inden et middel kan blive godkendt af sundhedsmyndigheder og senere komme på markedet.

