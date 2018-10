Bankchefer dømmes til at betale 29 millioner Staten lider stort nederlag i erstatningssag mod ledelsen i Eik Bank.

Fire chefer fra den krakkede Eik Bank dømmes fredag af Østre Landsret til at betale 28,6 millioner kroner.

Resultatet er meget langt fra det krav, som statens selskab havde rejst. Finansiel Stabilitet havde krævet 250 millioner kroner i erstatning for de tab, som opstod i banken, der sank i grus i 2010.

Dommen indebærer, at blandt andet revisionsselskabet frifindes. Det samme gør også en af de sagsøgte direktører, Brian Toft.

De dømte er bestyrelsesformand Peter Marner Åge Jacobsen og næstformand i bestyrelsen, Henrik Ørsted. Også direktørerne Jesper Søndberg Clausen og Kim Michael Sandberg skal deltage i betalingen.

Dommen er afsagt efter cirka 58 retsmøder. Finansiel Stabilitet mente, at banken generelt blev drevet uforsvarligt. Og at ledelsen også havde svigtet konkret i forbindelse med seks store engagementer.

Her er de tunge retssager mod bankfolk Statens selskab har foreløbig brugt 323 millioner kroner på at føre otte forskellige retssager mod bankfolk. Retsopgøret er dyrt. Foreløbig har Finansiel Stabilitet (FS) brugt mere end 323 millioner kroner på at føre sagerne. Her er status på de otte sager: Eik Bank Danmark. Direktion, bestyrelse og revisor blev afkrævet 250 millioner kroner. Østre Landsret har fredag dømt fire af de sagsøgte til at betale 28,6 millioner. Capinordic Bank. I et forlig blev der betalt 70 millioner kroner i oktober 2013. I Østre Landsret blev tre chefer derefter afkrævet 400 millioner. Dommen i oktober 2015 lød på 90 millioner. Begge parter har anket til Højesteret, som i november behandler sagen. FS har reduceret kravet til 185 millioner. Amagerbanken. 11 blev sagsøgt. FS krævede 900 millioner. Retten i Lyngby frifandt alle i juni 2017. FS har anket til Østre Landsret og nedsat kravet til 375 millioner. Ankesagen indledes i januar næste år. Roskilde Bank. Direktion, bestyrelse og revision blev afkrævet en milliard. Østre Landsret frifandt alle i november 2017. FS har anket til Højesteret. Kravet er nu reduceret til 375 millioner. Ebh bank. Direktion, bestyrelse og revision er sagsøgt for op til 700 millioner. Siden efteråret 2017 har Vestre Landsret holdt retsmøder. Dommen ventes i andet halvår 2019. Eik Bank Færøerne. Syv personer er sagsøgt for 150 millioner. Retten på Færøerne havde første retsmøde i januar i år. Dommen ventes i 2019. Løkken Sparekasse. Syv afkræves 275 millioner. Vestre Landsret har første retsmøde 7. januar. Andelskassen JAK i Slagelse. Direktør og bestyrelsesformand er sagsøgt for 14 millioner. Retten i Glostrup behandler sagen. Kilder: Retsdokumenter, Finansiel Stabilitets årsrapport, Ritzau Vis mere

Kun et flig af det ene - et med Schaumann-koncernen - er ifølge landsretten så kritisabelt, at der skal betales. Dommerne lægger blandt andet vægt på, at man i banken internt selv anså en bevilling på 28 millioner kroner for betænkelig.

»Jeg ved ikke, om man skal sige tillykke«

I landsretten er Peter Marner Åge Jacobsen som den eneste af de sagsøgte til stede, da landsdommer Lone Kerrn-Jespersen fredag middag læser konklusionen op.

I retslokalet er der samtidig videoforbindelse til et retslokale i Torshavn. Herfra kunne repræsentanter for et forsikringsselskab overvære retsmødet i København.

»Jeg ved ikke, om man skal sige tillykke, siger den ene af de sagsøgtes advokater, da han giver hånd til Finansiel Stabilitets advokater efter domsafsigelsen.

På bundlinjen står, at statens selskab også skal til lommerne. I alt dømmes Finansiel Stabilitet til at betale sagsomkostninger på cirka 40 millioner kroner.

Afgørelsen er den fjerde i den række af sager, som det statslige selskab har rejst mod chefer i pengeinstitutter, som gik ned under finanskrisen.

I de to største - om Amagerbanken og Roskilde Bank - blev samtlige sagsøgte frifundet. I den tredje om Capinordic Bank har Finansiel Stabilitet fået medhold. Disse tre domme er dog ikke det endelige punktum. De er alle under anke i retssystemet.

ritzau