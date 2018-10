Erhvervskommentator: »I Danmark kan man være en ganske dårlig bankmand uden at blive dømt« Fire chefer fra den krakkede færøske bank Eik Bank dømmes fredag er dømt til at betale 28,6 millioner kroner.

Fredag formiddag faldt der dom i den fjerde og sidste retssag mod fire banker, staten har forsøgt gjort ansvarlige for bankkrisen i 2008.

Fire chefer fra den færøske Bank Eik Bank blev af Østre Landsret dømt til at betale 28,6 millioner kroner i erstatning til det statsejede selskab, Finansielt Stabilitet, der har ført sagen.



Finansiel Stabilitet havde dog krævet 250 millioner kroner, og er altså den store taber, mener Politikens erhvervskommentator, Leif Beck Fallesen.

I de to største sager ud af de fire blev Amagerbanken og Roskilde Bank frifundet. Mens staten har fået medhold i sagen mod Capinordic Bank, men sagen er anket.

»Det lykkedes ikke at få ledelsen i Amagerbanken og Roskilde Bank dømt for at være en dårlig bank, og på den baggrund er det ikke så overraskende, at det heller ikke lykkedes i forbindelse med sagen mod Eik Bank. Det beviser i realiteten, at det er næsten umuligt at få nogen dømt for at være dårlige bankfolk under bankkrisen og for at have forårsaget bankkrisen. Hvis du spørger mig, hvorfor vi fik en bankkrise, så var det i høj grad, fordi bankerne ikke lavede tilstrækkeligt gode kreditvurderinger. Med andre ord passede de ikke deres job og tabte utroligt mange penge på spekulationer. Det er det, der er fælles for Eik Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank«, siger Leif Beck Fallesen.

Der beviser i realiteten, at det er næsten umuligt at få nogen dømt for at være dårlige bankfolk under bankkrisen og for at have forårsaget bankkrisen. Erhvervskommentator, Leif Beck Fallesen

I sagen om Amagerbanken og Roskilde bank blev de fuldstændig frifundet, men i sagen mod Eik bank skal de trods alt betale knap 29 mio. kr. Hvorfor er det endt sådan lige præcis i den her sag?

»Dommen siger, at de ikke generelt er uansvarlige bankfolk, men på ét konkret engagement har man dømt dem. De gøres altså ansvarlige på ét engagement ud af seks. Men Finansiel Stabilitet ønskede jo at gøre dem generelt ansvarlige for at være dårlige bankfolk, og det er på den baggrund, at de krævede 250 millioner kroner«.

»Men jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt, at Finansiel Stabilitet prøver på at placere et ansvar hos en bank, der under krisen var med til at forårsage krisen«, siger han.

Her er de tunge retssager mod bankfolk Retsopgøret er dyrt. Foreløbig har Finansiel Stabilitet (FS) brugt mere end 323 millioner kroner på at føre sagerne. Her er status på de otte sager: Eik Bank Danmark. Direktion, bestyrelse og revisor blev afkrævet 250 millioner kroner. Østre Landsret har fredag dømt fire af de sagsøgte til at betale 28,6 millioner. Capinordic Bank. I et forlig blev der betalt 70 millioner kroner i oktober 2013. I Østre Landsret blev tre chefer derefter afkrævet 400 millioner. Dommen i oktober 2015 lød på 90 millioner. Begge parter har anket til Højesteret, som i november behandler sagen. FS har reduceret kravet til 185 millioner. Amagerbanken. 11 blev sagsøgt. FS krævede 900 millioner. Retten i Lyngby frifandt alle i juni 2017. FS har anket til Østre Landsret og nedsat kravet til 375 millioner. Ankesagen indledes i januar næste år. Roskilde Bank. Direktion, bestyrelse og revision blev afkrævet en milliard. Østre Landsret frifandt alle i november 2017. FS har anket til Højesteret. Kravet er nu reduceret til 375 millioner. Ebh bank. Direktion, bestyrelse og revision er sagsøgt for op til 700 millioner. Siden efteråret 2017 har Vestre Landsret holdt retsmøder. Dommen ventes i andet halvår 2019. Eik Bank Færøerne. Syv personer er sagsøgt for 150 millioner. Retten på Færøerne havde første retsmøde i januar i år. Dommen ventes i 2019. Løkken Sparekasse. Syv afkræves 275 millioner. Vestre Landsret har første retsmøde 7. januar. Andelskassen JAK i Slagelse. Direktør og bestyrelsesformand er sagsøgt for 14 millioner. Retten i Glostrup behandler sagen. Kilder: Retsdokumenter, Finansiel Stabilitets årsrapport, Ritzau Vis mere

Betyder den her dom noget i forhold til fremtidige retssager af den her karakter?

»Den kan lægge op til en politisk vurdering af, hvorvidt man skal stramme lovgivningen på samme måde, som man i kølvandet om sagen om Danske Bank nu begynder at stramme lovgivning. Men det er klart, at det her understreger, at det ikke er lykkedes for Finansiel Stabilitet, og dermed for staten, at placere et ansvar. Det var også konklusionen efter sagen mod Roskilde Bank og Amager Bank, at man i Danmark godt kan være en ganske dårlig bankmand uden at blive dømt«.

Jeg tror helt ærligt ikke, at der er nogen, der havde regnet med, at man ville få nogen penge tilbage. Leif Beck Fallesen

Hvis man kigger overordnet på de fire sager, er det jo mange milliarder, staten har krævet i erstatning. Hvilken konsekvens vil det have for danskerne, at de penge ikke bliver inddrevet?

»De penge går jo tabt. Konkret i dag forsøgte Finansiel Stabilitet at få 250 millioner kroner tilbage, og de har kun fået 28,6 millioner kroner, og i mange af de andre sager har de jo slet ikke fået nogen penge tilbage. Men sådan nogle sager føres også af principielle grunde, det handler om at få fastslået, hvad retstilstanden og retssikkerheden er i Danmark«.

Men betyder det noget for almindelige danskere, at de her penge ikke er tilbage i statskassen?

»Det gør det ikke. Jeg tror helt ærligt ikke, at der er nogen, der havde regnet med, at man ville få nogen penge tilbage. Nogle af dem er jo gået konkurs, og hvordan får du penge ud af et konkursbo? Det gør du ikke«.