Vi har brug for banker, der vil skrue ned for griskheden og op for moralen

Skattetyveri. Skattebedrageri. Hvidvask. Ti år efter finanskrisen i 2008 er det aktiviteter, som den internationale finanssektor har serviceret alt for ukritisk for at tjene lette penge. Skattemyndighederne har sløset, manglet kompetence og kommunikeret elendigt over grænserne. Svindlerne har haft alt for let spil, og det har foreløbig kostet de europæiske skatteydere mange hundrede milliarder kroner i tabt provenu.