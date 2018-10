Hjerneflugt svækker Finanstilsynets kontrol med bankerne Massiv personaleomsætning dræner Finanstilsynet for erfaring og handlekraft, vurderer professor.

Finanstilsynet har haft så svært ved at fastholde sine medarbejdere, at det er gået ud over tilsynets arbejde med at agere vagthund over for finanssektoren.

Det skriver Finans, der henviser til en oversigt over myndighedens personaleomsætning.

I det værste år er mere end hver fjerde medarbejder i tilsynet forsvundet. Siden 2006 er 16,7 procent af medarbejderstaben skiftet ud hvert eneste år.

I staten som helhed er tallet 12,1 procent for den samme periode.

Dræner Finanstilsynet

Det dræner en vidensvirksomhed som Finanstilsynet for erfaring og handlekraft. Det vurderer Jesper Rangvid, professor på CBS og manden bag en stor rapport om årsagerne til den seneste finanskrise.

»Det er svært at komme udenom, at den høje personaleomsætning kan influere på tilsynets arbejde i negativ forstand«, siger han til Finans.

»For det tager tid at opbygge den viden og erfaring, som er nødvendig at besidde i en virksomhed som Finanstilsynet, fordi det udøver tilsyn med nogle banker, som er meget komplicerede«, siger tilføjer Jesper Rangvid.

Finanstilsynet: ikke ødelæggende

Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, glæder sig over, at det er lykkedes »at få personaleomsætningen ned på et niveau, hvor det ikke er ødelæggende for tilsynsarbejdet«.

Han oplyser, at det er svært at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer, fordi private virksomheder kan tilbyde en højere løn end tilsynet.

Et politisk flertal har tidligere tilkendegivet at ville lade tilsynet aflønne bedre.

ritzau