Jyske Bank tabte 2,7 milliarder i markedsværdi efter regnskab Aktien i Jyske Bank var presset tirsdag efter et et skuffende regnskab og påbud fra Finanstilsynet.

Investorerne gav en ordentlig lussing til Jyske Bank-aktien tirsdag.

Banken fremlagde regnskab tirsdag, der blandt andet viste modvind på nedskrivningsposten.

Banken kunne også præsentere et mindre overskud i tredje kvartal af 2018, end samme periode sidste år.

Aktionærerne har kvitteret med at barbere knap 2,7 milliarder kroner af Jyske Banks markedsværdi.En aktie i den Silkeborg-baserede bank koster 262 kroner ved den danske aktiehandels lukketid.

Til sammenligning skulle 293,70 kroner til for at købe en aktie i Danske Bank ved lukketid mandag.

Det er et fald på næsten 11 procent, hvilket er det andet største fald på én handelsdag, som aktien har haft.Det er kun overgået af et fald for ti år siden, hvor aktien faldt lige over 12 procent.

Tirsdag oplyste banken også, at Finanstilsynet sidste år gennemførte en hvidvaskinspektion i banken.

Banken har været i dialog med tilsynet omkring enkelte forhold.

I et udkast til en rapport fra inspektionen er der administrative påbud, men hverken bødeforlæg eller politianmeldelse, skriver Jyske Bank ifølge Ritzau Finans i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag eftermiddag.

Meddelelsen kom, efter at Anders Dam, der er topchef i banken, udtalte, at han er sikker på, at banken vil få kritik fra Finanstilsynet.

Påbuddet til banken fik dog ikke aktieanalytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen til at ryste på hånden.

»Det tager jeg helt roligt, og man må forvente, at det også vil ramme andre banker. Hvidvask skal bekæmpes for enhver pris, men det er i praksis komplekst«, siger han til Ritzau Finans.

»Der kan være noget miskommunikation mellem bankerne og tilsynet, og det kan give anledning til påbud i ny og næ.

Han mener desuden ikke, at tallene i regnskabet berettiger, at aktien tirsdag skulle falde over ti procent, rapporterer Ritzau Finans.

