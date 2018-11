Novo Nordisk sætter tal på massefyring - nedlægger 1300 stillinger Efter års fremgang er Novo Nordisk blevet mere udfordret. Og det har ført til, at koncernen skærer ned.

Novo Nordisk er udfordret på sit salg og er derfor ved at gennemføre en spareplan.

I sit regnskab for tredje kvartal 2018 sætter Novo Nordisk tal på, hvor mange medarbejdere, man vil være færre ved årets udgang.

Novo Nordisk er blevet global kæmpe på 100 år Novo Nordisk blev grundlagt i 1923, da en gruppe danske forskere besluttede at sætte insulin i produktion.

Virksomheden er i dag vokset til at være Danmarks største virksomhed målt på markedsværdi. Novo Nordisk er noteret på fondsbørsen i København.

Novo Nordisk omsætter for langt over 100 milliarder kroner om året. Selskabets produkter bliver solgt i 170 lande.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger 43.161 fuldtidsansatte i 79 lande. Omkring 17.300 medarbejdere er beskæftiget i Danmark. Virksomheden har fabrikker i syv lande.

Novo Nordisk er førende inden for diabetesbehandling.

Samtidig har selskabet en række produkter inden for behandling af blødersygdomme, væksthormonbehandling og hormonpræparater.

Et af de seneste produkter på hylden er diabetesmidlet Ozempic, som er udråbt som fremtidens store væksthåb. Kilde: Novo Nordisk Vis mere

»Yderligere omstruktureringer på tværs af funktionsområder og landegrænser er iværksat for at støtte de kommercielle aktiviteter for porteføljen af innovative produkter«.

»Derfor forventes den samlede medarbejderstab at blive reduceret med cirka 1300 medarbejdere inden udgangen af 2018, og de fleste af disse reduktioner er gennemført per 1. november 2018«, skriver Novo Nordisk.

Udmeldingen om nedskæringen kommer samtidig med selskabets regnskab. Novo Nordisks salg lød på 82,1 milliarder kroner i årets første ni måneder.

Det er et fald på to procent over det seneste år.

Overskud er beskedent

Novo Nordisks vigtigste marked er det amerikanske, og her har der været en anelse modvind i 2018 som følge af en svagere dollarkurs.

Det betyder, at der kommer færre kroner i kassen, når der veksles om.

Novo Nordisk kan trods modvinden glæde sig over fremgang for en række af de vigtigste produkter.

Det gælder blandt andet selskabets bedste sælgende produkt, Victoza, der bliver brugt til behandling af diabetes, samt Saxenda, der bruges til vægttab.

Desuden har midlet Ozempic, der er udråbt til fremtidens helt store væksthåb, nået et salg på omkring 800 millioner i sit første år på markedet.

På bundlinjen er Novos overskud trods det lavere salg steget én procent til 30,1 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet, at selskabet forsikrer sig mod kursfald i dollar.

ritzau