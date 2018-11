Widex trækker ansøgning om kæmpefusion

Høreapparatselskabet Widex har trukket sin ansøgning om storfusion med Sivantos tilbage hos EU. Det skriver nichemediet Medwatch.

Fusionen blev annonceret tidligere i år og blev beskrevet som afgørende for at få en størrelse, så Widex kunne konkurrere i markedet, der er domineret af få store aktører.

»Som det er deres ret, har parterne den 30. oktober valgt at trække anmeldelsen tilbage, hvorved kommissionens undersøgelse stilles i bero, skriver en talsmand for EU-Kommissionen i en mail til MedWatch.

Sammen ville de to selskaber have en markedsandel på over 25 procent og dermed blive en førende aktør på det lukrative marked for udvikling og produktion af høreapparater.

»Vi har ikke stoppet projektet, og vi er stadig fuldt ud committet til at lukke transaktionen, når vi har fået alle de nødvendige godkendelser«.

»Vi planlægger at indsende en ny anmeldelse til kommissionen inden for den nærmeste fremtid«, siger Andrew Arnold, pressechef i Widex, til Medwatch.

