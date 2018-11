Tørke og billigere svinekød giver flere konkurser i landbruget

Flere landmænd har måttet dreje nøglen om i 2018, hvor en tør sommer og faldende priser på mælk og svinekød har gjort det svært at tjene penge.

I årets første ti måneder er 126 landmænd gået konkurs, og det skal sammenholdes med 121 konkurser i hele 2017. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

»Den meget varme og tørre sommer har presset landbruget«, forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

»Men det spiller også en væsentlig rolle, at priserne på mælk og svin er faldet meget i år«.

»Det betyder samlet set, at flere landbrug har svært ved at få sorte tal på bundlinjen og må dreje nøglen om«, siger han.

Tore Stramer vil ikke betegne antallet af konkurser som alarmerende højt.

Men han påpeger, at den tørre sommer kan føre til flere konkurser i den kommende tid.

»Der er ingen grund til at tro, at udsigterne for landbruget ser mere positive ud«.

»Vi har formentlig endnu til gode at se hele den negative effekt af den meget tørre sommer, og samtidig har landbrugets salgspriser været faldende de seneste uger og måneder«, siger Tore Stramer.

Kæmper med høj gæld

Mange landmænd kæmper samtidig med en høj gæld, og de vil derfor blive ramt, hvis renterne begynder at stige.

Omkring 90 procent af landbruget har variable lån, hvor renterne bliver justeret efter det generelle niveau på finansmarkederne og dermed ikke er låst fast.

»Landbruget har nydt godt af, at renterne har været lave i en lang periode. Men omvendt er de også sårbare, hvis renterne begynder at stige«.

»Det vil betyde højere renteudgifter for landmændene på et tidspunkt, hvor landbruget er påvirket af lave salgspriser og den tørre sommer«, siger Tore Stramer.

Landbruget i Danmark ventes i år at få et samlet underskud på 6,4-7,4 milliarder kroner. Det viser en prognose fra landbrugets eget videncenter, Seges.

ritzau