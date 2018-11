Lundbecks nye direktør debuterer med opjustering Lundbecks nye direktør Deborah Dunsire, afløser for Kåre Schultz, leverer opjustering i sit første regnskab.

Medicinalselskabet Lundbeck sælger mere og tjener flere penge end forventet. Derfor bliver forventningerne til 2018 opjusteret.

Det viser selskabets regnskab, der er det første med den nye direktør, Deborah Dunsire, i spidsen.

Hun startede 1. september og er afløseren for den succesrige Kåre Schultz.

Han stoppede sidste år til fordel for et job hos den israelske medicinalgigant Teva.

Lundbecks salg i årets første ni måneder er steget lidt over otte procent til 13,9 milliarder kroner.

Samtidig er overskuddet øget 57 procent til 3,25 milliarder kroner.

»Dagens regnskab og opjustering bekræfter, at vi står i en meget stærk finansiel situation og er godt på vej til for hele 2018 at levere Lundbecks bedste finansielle resultater nogensinde, siger Deborah Dunsire i en meddelelse.

Lundbecks regnskab er et lille plaster på såret for en nylig skuffelse.

Selskabet måtte i slutningen af oktober sande, at mange års udvikling af en pille til behandling af skizofreni ikke har kastet noget brugbart af sig.

På aktiemarkedet gav det en stor skuffelse. Aktiekursen faldt med mere end en fjerdedel på en enkelt dag.

Lundbeck forventer efter opjusteringen at få et driftsoverskud på 5,1-5,4 milliarder kroner i 2018. Tidligere ventede selskabet at tjene 4,9-5,2 milliarder kroner.

