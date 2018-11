Sophie Løhde slår fast: Staten fyrer Danske Bank ved hård dom for hvidvask En dom for hvidvask vil betyde, at Danske Bank ikke kan stå for statens betalinger, siger innovationsminister.

Danske Bank bliver fyret som ansvarlig for statens betalinger, hvis banken bliver dømt for hvidvask.

Det siger innovationsminister Sophie Løhde (V), som onsdag var kaldt i samråd om Danske Bank af finansordførerne Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (Enhedslisten).

»Vi har fået indsat en bestemmelse i kontrakten om at standse samarbejdet med en bank, hvis banken er dømt for hvidvask«.

»En konkret beslutning vil selvfølgelig bero på en eventuel doms præmisser«.

»Men hvis der bliver afsagt en alvorlig dom for hvidvask, så vil min umiddelbare indstilling være, at så skal staten også trække sig fra kontrakten«, siger Sophie Løhde.

Danske Bank har stået for udbetalingerne siden 2008. I oktober genvandt banken retten til at stå for statens betalinger frem til 2023.

Kontrakten giver banken små 50 millioner kroner over fire år.

Ingen andre banker bød på opgaven.

Danske Bank er i øjeblikket genstand for undersøgelser på grund af hvidvasksagen fra bankens filial i Estland. Her overførte mistænkelige kunder omkring 1500 milliarder kroner i perioden 2007-2015.

Blandt andet SØIK (bagmandspolitiet, red.) ser på sagen.

Sophie Løhde mener, at forløbet foregik efter bogen, da Danske Bank blev tildelt opgaven.

Innovationsministeren påpeger, at Moderniseringsstyrelsen sikrede sig, at der blev indsat en bestemmelse om, at staten vil have mulighed for at komme ud af kontrakten med en bank, der bliver dømt for hvidvask.

»Det valgte man allerede at gøre før sommerferien, og jeg synes, det er et udtryk for rettidig omhu«.

»Det er også rettidig omhu, at man sørgede for at tage kontakt til Kammeradvokaten i forhold til de elementer, der havde kørt tidligere«, siger Sophie Løhde.

ritzau