Skatteskandalen koster ærlige privatpersoner to års ventetid

’Smørret på sit brød’ sådan betegner 70-årige folkepensionist Else Mortensen de mange danske aktier hun ejer. Hun begyndte at opkøbe dem for mere end 35 år siden, da hun fandt ud af, at hun kun stod til at modtage folkepension, og hun har siden investeret flere hundrede tusind kroner af sine opsparede lønkroner. Det har forsødet hendes ellers ikke eksisterende pensionsopsparing væsentligt.

Da hun til daglig bor i Sverige, har ret til at få tilbagebetalt den udbytteskat, hun har betalt i Danmark. Men på grund af skandalen om Skats forsvundne 12,7 milliarder kroner, har hun om få måneder ventet to år på at få udbetalt sølle 2000 kroner i udbytteskat fra 2016.

»Jeg kunne forstå det, hvis jeg skulle have en million eller to millioner tilbage. Men det er 2000 kroner. Det er klart, at med den historie Skat har haft, er de nødt til at være påpasselige. Men at begyndte at gå ned i sådan nogle småbeløb, det er ifølge mig fuldstændig ubegribeligt«, siger Else Mortensen.

Hun understreger, at de 2000 kroner ikke gør den store forskel for hendes hverdag, som folkepensionist.

»Det her går ud over den lille mand. Det er det, jeg synes er uretfærdigt. Det er ikke folk med de småbeløb, der er skyld i det her, det er de kæmpesvindlere«, siger hun.

Sagspukkel på 5,7 milliarder kroner

Else Mortensen er ikke den eneste aktionær, der har ventet år.

En enorm sagspukkel har vokset sig større og større, siden svindelsagen blev opdaget i sommerens 2015, og Skat smækkede statskassen i. Mange tusind aktionærer venter stadig på at få i alt 5,7 milliarder kroner retur i udbytteskat. Det er altså langt over halvdelen af alle de sager, Skat har modtaget siden sommeren 2015, der endnu ikke er afsluttet.

Hvor mange af sagerne, der drejer sig om ærlige småaktionærer som Else Mortensen, kan Skattestyrelsen ikke oplyse.

»Da man stoppede for alle udbetalinger af udbytterefusion, har det skabt en bunke af sager, som vi nu er gået i gang med at behandle, og det har den uheldige sideeffekt, at der også er ærlige aktionærer, der sidder og henter på deres penge, og det skal jeg selvfølgelig beklage, men det kan ikke rigtig være anderledes, fordi det der er vigtig for os, er at vi ikke kommer til at betale penge til folk, der ikke har krav på det«, siger Kenneth Joensen der er selskabsskattedirektør hos Skattestyrelsen og ansvarlig for kontrollen af de mange anmodninger.

Hvorfor har man ikke en bagatelgrænse, der gør at man kan få afvikle små sager hurtigt, så man kan koncentrere sig om de store?

»Det ville bestemt være nemmere, men lige nu ligger vi vægt på, at det skal være rigtigt, og så er det desværre ikke nødvendigvis særlig let. Lige nu laver vi kontrol af alle anmodninger, og det er det, der er årsagen til, at det tager den tid, det tager«, siger han.

Ud af de sager, som Skattestyrelsen siden 2015 har færdigbehandlet, er sager for 2,1 milliarder kroner blevet afvist.

Det er de på grund af uenighed om den rette refusionsprocent, eller fordi styrelsen ikke har modtaget dokumentation.