EU vil have gransket Finanstilsynet efter Danske Bank-hvidvask

EU-Kommisionen vil have det europæiske finanstilsyn (EBA) til at undersøge Danmark, Letland og Estland for mulige fejl i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale.

Det skriver Financial Times.

Ifølge avisen er det første gang, at EU-Kommissionen bruger sin magt til at få det europæiske finanstilsyn til at undersøge mulige brud på europæiske love.

»For at beskytte europæernes sikkerhed og sikre et pålideligt finansielt system må alle medlemslande overholde EU's antihvidvasklovgivning fuldt ud«.

»Vi fortsætter med at være årvågne og er parat til at handle, så ethvert brud på loven bliver lukket, og en bedre overvågningspraksis sikrer, at det ikke sker igen«, citerer Financial Times EU-Kommissionens vicepræsident Frans Timmermans for at sige.

Ifølge en tidligere artikel fra mediet Politico, der er specialiseret i EU-forhold, skal EBA undersøge, hvordan finanstilsynene i de tre lande undgik at opdage, at et fircifret milliardbeløb i kroner ukontrolleret kunne passere igennem Danske Banks estiske filial.

Det fremgik at et internt brev fra kommissionen til EBA, som Politico havde fået i hænde.

»Kommissionen beder EBA om at bruge alle sine muligheder for at undersøge dette mulige brud på - eller manglende implementeringer af - EU-lov hos både danske og estiske tilsynsmyndigheder«, stod der ifølge Politico i brevet fra kommissionen til EBA.

ritzau