TDC's overskud falder trods mange nye mobilkunder

TDC har øget sin omsætning i tredje kvartal, hvor teleselskabet har fået flere kunder om bord.

TDC, der er Danmarks største teleselskab, har i tredje kvartal vundet 47.000 mobilkunder. Til gengæld har det mistet 40.000 kunder inden for tv, bredbånd og fastnet.

»Vi fastholder en solid, positiv udvikling i vores underliggende forretning, og vi er godt på vej med at eksekvere strategien og nå vores mål for 2018«.

»Jeg er glad for at se vækst i omsætningen, positive pengestrømme og et fortsat stigende antal mobilkunder«, siger Pernille Erenbjerg, der er administrerende direktør for TDC, i en meddelelse.

TDC's omsætning er steget med 0,9 procent i tredje kvartal, hvor den endte på 4,34 milliarder kroner.

Til gengæld er driftsoverskuddet faldet med 3,6 procent til 1,66 milliarder kroner.

TDC er blevet et rent dansk selskab, efter at det for nylig solgte sin norske forretning til Telia for 16,4 milliarder kroner.

En stor del af de penge vil blive brugt til at afbetale gæld, fortæller TDC.

TDC blev tidligere i år solgt og afnoteret fra fondsbørsen i København.

TDC's nye ejere er de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP samt den australske investeringsbank Macquarie.

