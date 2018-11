Danske Banks bestyrelsesformand har sidste dag 7. december

Danske Bank får ny bestyrelsesformand 7. december, hvor Ole Andersen forlader bestyrelsen efter pres fra flere store aktionærer.

Danske Bank har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er storaktionæren A.P. Møller Holding, der er ejet af Mærsk-familien, som har indkaldt til generalforsamlingen.

Ud over Ole Andersen stopper Jørn P. Jensen i bestyrelsen.

Til gengæld står Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri, til at blive ny formand, mens Jan Nielsen, er sat til at blive ny næstformand. Han er i dag investeringsdirektør i A.P. Møller Holding.

Mærsk-familien mener sammen med en række andre aktionærer, at der er behov for et skift i bestyrelsen for at genoprette tilliden til banken, som har lidt et knæk som følge af sagen om hvidvask i Estland.

