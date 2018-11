Danmark oplever solid økonomisk vækst Bnp steg pænt i tredje kvartal ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Økonomer glæder sig over udviklingen.

Med en vækst i bnp på 0,7 procent i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal vendte væksten tilbage til dansk økonomi.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Tallet er en indikator og er forbundet med stor usikkerhed.

»Den positive bnp-vækst holdes blandt andet oppe af fremgang i industriens produktion. Ligeledes bidrager byggeriets produktion til bnp-væksten og afspejles også i byggebeskæftigelsens fortsatte fremgang«.

»Derudover er væksten i bnp-indikatoren bredt funderet og kan genfindes i de fleste af økonomiens brancher, med undtagelse af landbrug og råstofindvinding«, skriver Danmarks Statistik.

Sammenlignet med resten af EU er Danmark i god gænge, når det kommer til væksten i tredje kvartal. I EU var den økonomisk vækst på 0,3 procent fra andet til tredje kvartal.

»Efter afdæmpet vækst i første halvår peger dagens dugfriske bnp-indikator på et solidt comeback til dansk økonomi i tredje kvartal«.

»Hvis det står til troende, må det siges at være et godkendt resultat og der er tale om, at dansk økonomi havde mere end dobbelt så meget fart på end vores naboer mod syd i euroområdet«, skriver Handelsbankens cheføkonom Jes Asmussen i en kommentar.

Det bliver dog understreget, at tallet er behæftet med stor usikkerhed. Ikke mindst siden Danmarks Statistik i sidste uge måtte revidere sin bnp-tal for de seneste år markant grundet en fejl, hvor store anlægsinvesteringer ikke var medregnet.

»I det hele taget har nationalregnskabet efter endnu en stor oprevidering af bnp i forrige uge mistet en stor del af sin troværdighed som indikator for den aktuelle tilstand i dansk økonomi«.

»Vil man have et retvisende billede af konjunktursituationen, må man kigge på en bredere vifte af indikatorer og særligt beskæftigelsen har vist sig at være en stærk indikator«, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen i en kommentar.

ritzau