Danske Bank afviser advokat for whistleblower

Danske Bank tager afstand fra den måde advokaten for Howard Wilkinson, der er whistlebloweren i hvidvasksagen, udlægger forløbet omkring Wilkinsons tavshedspligt.

I onsdagens udgave af Berlingske er advokaten, Stephen M. Kohn, citeret for, at Danske Bank i sommer nægtede at udstede en generel ophævelse af Wilkinsons tavshedsklausul.

»Og først for to uger siden gav Danske Bank afkald på tavshedsklausulen omhandlende hr. Wilkinsons kommunikation med den danske anklagemyndighed«, siger Kohn i en udtalelse til Berlingske.

Ifølge pressechef i Danske Bank, Kenni Leth, beskriver advokaten dog ikke forløbet korrekt.

»Vi kan ikke genkende den udlægning af forløbet«, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

»Vi har svaret bekræftende på alle henvendelser vedrørende whistlebloweren og skriftligt erklæret, at whistlebloweren kunne tale med både de danske og estiske myndigheder«.

Advarede om mistænkelige forhold

Når banken ikke gav whistlebloweren fri af alle klausuler i sommer, skyldes det ifølge Kenni Leth, at Stephen M. Kohn også ville have whistlebloweren fritaget for de klausuler, der knytter sig til loven om bankhemmeligheder.

Og det kan banken ikke.

Derfor var det først, da en ny anmodning blev fremsat for to uger siden, om at fritage whistlebloweren fra de dele af tavshedspligten, som banken reelt har mulighed for, at banken imødekom ønsket.

Howard Wilkinson var fra 2007-2014 ansat som chef for Danske Banks handelsaktiviteter i Baltikum.

I 2013 og 2014 advarede han internt i banken om flere mistænkelige forhold, før han sagde op.

Efter sit farvel til banken blev han i hemmelighed den anonyme whistleblower, der hjalp Berlingske med at afdække hvidvaskskandalen.

Da estiske aviser bragte hans navn, valgte han selv at stå offentligt frem, og han skal i næste uge optræde ved høringer i både Folketinget og EU-Parlamentet.

ritzau