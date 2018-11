Kabelproducenten NKT fyrer direktør efter hårdt år

Kabelproducenten NKT stopper samarbejdet med administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng efter en resultatmæssig hård periode, hvor selskabet har fået store stryg på aktiemarkedet.

Han bliver erstattet af finansdirektør Roland M. Andersen på den korte bane, mens NKT samtidig starter jagten på en permanent afløser.

NKT sælger blandt andet søkabler til havvindmølleparker, men har gennem det seneste år haft svært ved at få nok ordrer.

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen mener, at der behov en ny mand i spidsen for selskabet.

»Michael har som CEO (administrerende direktør, red.) udviklet NKT signifikant hen imod den markedsledende position, vi har inden for transmission af grøn energi, men jeg synes, at med dagens udmelding er det også et godt tidspunkt at tilføje nye kompetencer på«.

»Vi er ret sikre på, at det, vi gør, er det rigtige, men nogle gange er det også bare godt at få nye øjne på«, siger Jens Due Olsen til Ritzau Finans.

På børsen falder aktien med 24 procent fredag morgen, og aktien er i år faldet knap 70 procent.

Dermed er NKT's markedsværdi faldet fra 7,7 milliarder kroner til 2,3 milliarder kroner siden årsskiftet.

Michael Hedegaard Lyng har været administrerende direktør hos NKT siden 2007. Han stopper med øjeblikkelig virkning.

Fyringen kommer i forbindelse med NKT's regnskab for tredje kvartal. Det viste et underskud på 19,4 millioner kroner mod et overskud på knap 51 millioner kroner sidste år.

Samtidig har selskabet nedjusteret forventningerne til 2018 og varslet, at 2019 bliver et endnu ringere år.

NKT har de seneste måneder ikke fået nok ordrer til at sikre, at der er nok at rive i på selskabets fabrikker næste år. Det gælder særligt fabrikken i Karlskrona i Sverige.

