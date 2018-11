Nykredit erkender: Vi kendte formålet med tvivlsom udbyttefond

Flere ansatte i Nykredit vidste godt, at Nordea i 2008 oprettede en fond, som blev brugt til at spekulere i fusion med schweizisk udbytteskat.

Det skriver Børsen.

I sidste uge afviste Nykredit ellers at kende til formålet med fonden, som Nordea fik oprettet under en kapitalforening, som havde adresse hos Nykredit.

Fonden havde 17 milliarder kroner og handlede med schweiziske aktier omkring det tidspunkt, hvor selskaber betaler udbytter fra aktier.

Det gav mulighed for uretmæssigt at kræve refusion af schweizisk udbytteskat.

»Vi skulle selvfølgelig ikke have sagt ja til at administrere en fond, der blev brugt til sådan en aktivitet«, siger Nykredits pressechef, Jens Theil, til Børsen.

»Der har tilsyneladende været større fokus på, hvad man kunne, end hvad man burde. Det er en klar fejl. Det var det dengang, og det ville det også være i dag«, siger han.

Han forklarer, at Nykredit i første omgang svarede det modsatte, fordi man i gamle dokumenter ikke kunne se, at ansatte skulle have kendt til fondens formål.

Bestyrelsen afviser kendskab

Senere har koncernen dog fundet nyt materiale, der viser, at fem-ti ansatte i Nykredit kendte til fondens reelle formål, før den blev oprettet.

Nogle af dem er fortsat ansat i Nykredit. På nuværende tidspunkt er Nykredit fortsat ved at undersøge sagen til bunds, og derfor vil finanskoncernen ikke spekulere i, om det får konsekvenser for ansatte.

Den pågældende kapitalforening, hvor fonden lå under, har haft Finanstilsynets bestyrelsesformand, David Lando, i bestyrelsen.

Han afviste i sidste uge at have haft kendskab til, hvad fonden blev brugt til.

Pressechef Jens Theil siger, at der ikke er noget, som tyder på, at bestyrelsen var orienteret om formålet med fonden.

Nordea erkendte i sidste uge, at det var en fejl at investere i fonden.

»Det korte af det lange er, at vi dengang gjorde noget, som vi hverken med nutidens eller datidens briller burde have gjort det. Beslutningen om at investere i den fond var forkert«, sagde risikochef Julie Galbo.

ritzau