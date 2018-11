Problemer i England koster dyrt for Danish Crown

Danish Crowns omsætning og overskud falder markant. Den store danske fødevareproducent har flere problemer, ikke mindst på det britiske marked.

Det skriver Danish Crown i sit årsregnskab for regnskabsåret 2017/18.

Det viser, at omsætningen - salget - faldt til 60,8 milliarder kroner fra 62,0 milliarder kroner, mens resultatet dykkede til 1,4 milliarder kroner fra 2,0 milliarder kroner.

»Vi er bestemt ikke tilfredse med regnskabet. Vi er fortsat hårdt ramt af problemerne i vores engelske forretning«.

»Samtidig har en kombination af uro på verdensmarkedet, generelt lave verdensmarkedspriser på grisekød samt en stærk euro kostet på indtjeningen i det forløbne år«, skriver administrerende direktør Jais Valeur i meddelelsen.

Den største synder, når det kommer til Danish Crowns resultater, er forretningerne i England, hvor Danish Crown opererer med selskabet Tulip ltd.

Ikke bare har brexit de seneste år skabt uro og sendt kursen på pundet ned, selskabet har også helt grundlæggende problemer.

Salg har ikke fulgt med slagteri

På trods af at Danish Crowns ledelse har stor fokus på landet - og har skiftet ud i ledelsen - tabte Tulip 260 millioner kroner på driften i regnskabsåret.

I pressemeddelelsen skiver Jais Valeur, at man har to store problemer i England.

»For det første har vi ikke evnet at sælge alle dele af de engelske grise, vi slagter, godt nok«.

»For det andet er vores omkostninger for høje. Derfor har vi iværksat en gennemgribende spareplan, og de seneste to måneder har vi sagt farvel til flere end 150 funktionærer i den engelske forretning«, skriver den administrerende direktør.

På den mere positive side går det strygende inden for salget af tarme, der for alvor blev en stor forretning for Danish Crown, da man købte hele selskabet DAT-Schaub.

»Vi er i dag global markedsleder på naturtarme, og virksomheden har et setup, der gør det muligt at skabe yderligere vækst«, skriver Jais Valeur.

ritzau