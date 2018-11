Chefen for fem millioner danskeres pensionsselskab trækker sig efter afsløringer fra hans Nordea-fortid Tilliden til mig var væk, siger han.

Efter længere tids pres har ATP-direktør Christian Hyldahl valgt at opsige sin stilling.

Det sker i kølvandet på afsløringer af en række tvivlsomme aktiehandler, som blev foretaget, mens Hyldahl var chef for Nordea Markets tilbage i 00'erne.

5 millioner danskere er med * ATP blev oprettet i 1964 som supplement til folkepensionen. * Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP. * Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller dagpenge, kontanthjælp eller en anden form for overførselsindkomst. * Selvstændige bestemmer selv, om de vil indbetale ATP-bidrag. * Over fem millioner danskere er med i ATP. * En typisk lønmodtager indbetalte i 2017 3408 kroner i ATP. Heraf betalte lønmodtageren selv 1136 kroner, mens arbejdsgiveren betalte 2272 kroner. Bidraget giver den enkelte ret til ATP Pension, når man bliver folkepensionist. * ATP forvalter en samlet formue på 769 milliarder kroner. * Formuen skal forvaltes, så de danske pensionsopsparere sikres størst muligt afkast. * ATP investerer for eksempel i aktier, obligationer, fast ejendom og infrastruktur. * ATP garanterer og afdækker 80 procent af indbetalingerne, mens de resterende 20 procent investeres. * Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt bidrag i et helt arbejdsliv, var 23.600 kroner i 2017. Det svarer til 32 procent af folkepensionens grundbeløb. Kilder: ATP Vis mere

»Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig«, siger han i en pressemeddelelse.

Fem millioner danskere er med i ATP.

Flere partier har krævet hans afgang

Christian Hyldahl har tidligere givet udtryk for, at transaktionerne i Schweiz var helt efter bogen og afvist, at han havde noget at skamme sig over.

Han har dog også sagt, at han er blevet klogere efterfølgende, og at han ikke ville gøre de samme ting i dag.

Kritikken af Nordeas daværende forretningsmetoder er dog fortsat - blandt andet på Christiansborg, hvor flere partier har krævet hans afgang fra den statslige pensionsfond.

Så sent som onsdag var ATP's bestyrelsesformand, Torben M. Andersen dog ude at erklære sin fortsatte tillid til Hyldahl.

Nordea udnyttede i 2007 den dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark havde med Schweiz, der gjorde det muligt at få skattefrit udbytte af aktier.

Banken købte schweiziske aktier for 17 milliarder kroner lige inden udbyttesæsonen, modtog det skattefri udbytte og solgte aktierne kort tid efter.

Da banken forsøgte samme manøvre året efter, blev den stoppet af de schweiziske skattemyndigheder.

I 2008 oprettede banken i stedet en milliardfond til lejligheden, men igen blev finten afvist af de schweiziske myndigheder.

Det var i øvrigt samme metode, som en stribe udenlandske selskaber benyttede, da den danske statskasse blev lænset for et tocifret milliardbeløb. Her opdagede Skat imidlertid først fejlen mange år senere.

