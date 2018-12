Hvorfor? Cepos har i årevis opfordret politikerne til at sænke skatterne med henvisning til, at sådanne tiltag var nødvendige for at sparke den – tilsyneladende – lave danske vækst i gang

Hvad? Man har talt om, at dansk økonomi har haft lavvækst siden finanskrisen, men nu viser justerede tal fra Danmarks Statistik, at velstanden er steget mere end i lande, vi normalt sammenligner os med.

Cheføkonom: Danmark er som Hongkong, bare med de højeste skatter i verden Cheføkonom i Cepos Mads Lundby har i årevis kaldt på skattelettelser, fordi væksten var for lav. Nu viser stigningen i velstanden sig at have været i verdensklasse de seneste 10 år.