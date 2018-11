Nordea-filial i København er centrum for hvidvaskanklager Nordeas filial på Vesterbro har været knudepunkt for store mistænkelige overførsler, skriver Finans.

Mere end 98 procent af alle de konti, som knytter sig til en sag om mulig hvidvask gennem Nordea Bank af midler fra russiske kriminelle, knytter sig til en enkelt filial i København.

Det skriver Finans ifølge Ritzau Finans.

Der er tale om 332 kontonumre, der ifølge hvidvaskjægeren Bill Browder, er blevet brugt til at vaske sorte penge, og hvor overførsler for 150 millioner dollar eller næsten en milliard kroner er gået igennem.

Af de 332 konti er 328 af dem tilhørende Nordeas filial på Vesterbrogade i København.

»Det lugter af hvidvask. Der er meget stor risiko for, at Nordea kan være blevet brugt til hvidvask. Disse kunder har så høj risiko, at de nærmest sprænger skalaen«.

»Det kræver helt ekstraordinære stærke antihvidvaskprocedurer at beskytte sig som bank i disse tilfælde«, siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, som ejer revisorjura.dk, til Finans.

Transaktionerne er meldt til bagmandspolitiet.

Bill Browder har beskyldt Nordea i Danmark, Sverige, Norge og Finland for hvidvask og har overdraget dokumentation til myndighederne.

Hos Nordea vil man ikke kommentere oplysningerne.

ritzau