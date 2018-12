Overblik: Her er vismændenes 5 vigtigste tal for dansk økonomi Handelskrigen mellem USA og Kina spiller ind på de økonomiske vismænd syn på dansk økonomi nu og i de kommende år. Andre vigtige tal handler om vækst, beskæftigelse, arbejdstid og ufaglærte.

De økonomiske vismænd fremlagde tirsdag deres syn på dansk økonomi nu og i de kommende år. Her er fem af de vigtigste tal fra rapporten:

2,4 procent

Så meget vil Danmarks økonomi vokse til næste år, målt på bruttonationalproduktet (bnp), lyder vismændenes prognose. I 2020 lyder tallet på 2,1 procent. Dermed fortsætter dansk økonomi med at have »pæn vækst«, siger overvismand Michael Svarer.

48.000 personer

Så mange flere vil komme i beskæftigelse til næste år. I 2020 lyder tallet på 31.000, forventer vismændene. Stigende beskæftigelse modvirker mangel på arbejdskraft. Men hvis beskæftigelsen ikke stiger så meget som ventet, kan det blive nødvendigt at hæve skatterne eller sænke offentligt forbrug – eller forbedre mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

22 minutter

Så meget mere ventes en person at ville være villig til at forlænge sin 37 timers arbejdsuge med, hvis topskatten sænkes med 5 procentpoint, lyder vismændenes beregning. Dermed bekræfter vismændene, at ministerierne bruger korrekte tal, når de laver prognoser for effekten af skattelettelser. Men vismændene advarer også om, at tallene er forbundet med stor usikkerhed.

60 procent

Så lille en andel er i arbejde blandt ufaglærte danskere i alderen 30-49 år. Det er et markant fald fra 1985, hvor 78 procent i den gruppe var i arbejde. Det skyldes ifølge vismændene, at de ufaglærte er blevet mindre parate til at arbejde, og man kan med fordel tilskynde dem mere til at tage en erhvervsuddannelse.

0,2 procent

Så meget har vismændene skruet ned for deres forventninger til væksten i Danmarks vigtigste samhandelslande i år. Det kan give mindre handel for Danmark. De lavere forventninger skyldes især handelskrigen mellem USA og Kina, men også usikkerheden fra briternes exit fra EU har negativ betydning.