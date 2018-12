Bundlinjen: Slut med at være blødsødne over for Kina

FOR ABONNENTER

Det er slut med at være blødsøden over for Kina. Det er det større perspektiv i anholdelsen torsdag af finansdirektøren i Huawei, Wenzhou Weng. Den handler umiddelbart om et angiveligt brud på sanktionerne mod Iran, en vigtig brik i USA’s udenrigspolitik. Men den skal ses i sammenhæng med den hårde linje i USA’s handelskrig mod Kina og den nationale sikkerhed i USA og allierede lande, blandt dem Danmark. Huawei er, som verdens største leverandør af teleudstyr, en central aktør i alle disse sammenhænge.